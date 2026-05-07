台南芭樂倫敦參展後團購熱銷 逾400顆空運抵英國

台南市3月底首度參加英國國際食品飲料展（IFE），推廣產品包含新鮮芭樂，如今透過團購模式，有一小批總重約162公斤的台南珍珠和紅心芭樂空運抵英，將在英國消費市場試水溫、驗測進入在地零售通路的潛力。

這是首次有台灣芭樂經進口貿易和商業銷售管道入境英國。發起團購並協調所有進出口事宜的，是在英國經營食品進口和電子商務的「龍好家」公司創辦人暨總監黃詩盈（龍媽）。「龍好家」旗下有品牌「龍媽食堂」（Dragon Mama's Kitchen）。

供貨的台南玉井農民林易辰告訴中央社，十分感謝市府在國際間推廣台南在地農產，有助更多海外消費者認可台灣水果的品質。此外，能在倫敦參展後短時間內取得並完成第一筆外銷訂單，英國在地友好社群的高度動員與協調整合能力功不可沒。

林易辰認為，這次經驗再度顯示台灣農產品有拓展海外市場的潛力。他種植的芒果已成功進軍日本高級百貨，單顆終端零售價換算成新台幣可達800元。

英國有嚴格的食品安全標準和動植物檢疫規範。不過，按現有法規，芭樂被歸類為安全風險相對低的水果，進口實務操作門檻因此也較低，供應來源林易辰則備有源自歐盟的「全球優良農業規範」（GLOBALG.A.P.）食品安全國際認證，以利應對英國海關查驗。

這批5日晚間飛抵倫敦、6日完成清關的總計420顆芭樂，買主以在英台人和華人為大宗。

黃詩盈告訴中央社，對進口商而言，比銷售行為本身更具意義的是，此次相當於從頭到尾走一回從台灣至英國的鮮果進出口流程，是對整個供應鏈的壓力測試，從法規研究、品質管控，到出貨、清關、跨國與英國國內物流，各環節都經過實務驗證，有助未來進一步開展在地市場。

儘管目前消費族群仍以台灣人和華人為主，黃詩盈說，也有其他背景的英國在地消費者聽聞台灣水果的好口碑，並下單訂購。

成為媽媽後才創業的黃詩盈提到，此次芭樂團購契機源於她3月底在IFE以自家公司名義獨立參展之際，赴台南館參觀，並接收廠商留下的部分產品，隨後透過舉辦抽獎、免費試吃等推廣活動，運用網路社群的經營成果和台灣芭樂在英國的稀缺、特殊性，短時間內帶動訂單快速成長。

值得一提的是，應消費者要求，黃詩盈另外從高雄訂購甘梅粉，完整再現芭樂搭配梅粉的「台式吃法」。

另一方面，中東地區衝突未歇、荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）國際航運未恢復暢通，石油等能源燃料供應因此大受影響。

黃詩盈透露，她過去幾天緊盯國際航空運輸情況，擔心航班取消、芭樂上不了飛機，「焦慮到睡不好」。

黃詩盈說，燃油的供應與價格不穩定，導致部分國際航班取消，而為避險，航空公司也開始出現停止承運鮮果的案例。

此外，中東安全情勢險峻，許多國際乘客因此選擇搭乘直飛班機，這導致直飛班機載客量增加，連帶壓縮載貨量。

黃詩盈說，過程中，她曾遭遇訂不到艙位的難題，國際航空運費卻節節上升。然而，為確保品質，除了直飛航班，她不考慮其他跨國運輸選項。

這批台灣芭樂最後是搭乘長榮班機飛抵倫敦，接著在同一天下午進入黃詩盈位於北英格蘭里茲市（Leeds）的倉庫。芭樂每顆售價為6.88英鎊（近新台幣300元）。

於2025年初啟動銷售業務的「龍媽食堂」主要推廣台灣風味，串聯台灣產地與海外消費市場，目前通路以各國家地區的電子商務平台為主，推出的花瓣麵、台式萬用醬（結合醬油、五賢烏醋和香油）、老雞母滴雞精等商品，已在英國、澳洲、美國與挪威穩定銷售，這次是首度嘗試進口台灣鮮果。