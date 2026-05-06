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陳芯宜出席巴黎專業論壇 台灣VR作品及生態系獲讚賞

中央社／ 巴黎6日專電

台灣導演陳芯宜出席法國國立夏佑宮劇院舉辦的專業論壇，分享XR（延展實境）創作經驗。一名加拿大藝文界與談人讚揚台加合作成就，以及彼此豐富的創作生態系統。

位於巴黎的國立夏佑宮劇院（Chaillot Théâtrenational de la Danse）與數位劇場實驗室（TMNlab）於5、6日舉辦「Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab：表演藝術與數位環境」專業論壇。

陳芯宜在駐法國台灣文化中心支持下，帶著連連獲獎的作品「雲在兩千米」出席，並於昨天參加兩場講座。

她在其中一場講座與加拿大魁北克藝術文化組織PHI新媒體夥伴關係負責人阿夏爾（Myriam Achard）對談，探討台灣與加拿大不同生態系統互動所產生的可能性。

陳芯宜說，台灣有很多支援創作的體系，例如她的作品「留給未來的殘影」獲得高雄市電影館支持，「無法離開的人」是在文化部支持下與國家人權博物館探索如何利用新科技，「雲在兩千米」則是公視企劃；另外在作品積累中，也獲得國際資助。

她說，這顯示台灣在新科技的探索上，獲得政府等各種來源的大力支持，才有辦法走得這麼遠。

陳芯宜從第一部作品便思考VR（虛擬實境）之外的展演可能性，曾在韓國富川國際奇幻影展結合當下天光變化和現場演出，創造令觀眾難忘的體驗；也曾在美術館藉由空間設計，讓觀眾觀賞以白色恐怖為題材的「無法離開的人」後，再看到真實受難者寫給家人的遺書，將VR體驗延伸到觀影之後。

阿夏爾憶起2022年威尼斯影展沉浸式單元，當時360度全景VR作品還不多，在她看來，台灣表現最為優秀，最後「無法離開的人」也獲得最佳體驗獎，當時她就認為「台灣正發生一些事情，我們想參與其中」，於是有了PHI的台灣焦點展覽計畫，結果也非常成功。

她說：「我真心認為，台灣、魁北克和法國的生態系統都非常豐富，醞釀許多精彩的成果，創造出不可思議的作品。」

在另一場講座中，陳芯宜與導演兼劇作家法米（IsisFahmy）、設計師兼音樂家何諾丹（BenoîtRenaudin）、導演戴里亞斯（Frédéric Deslias）、作家德霍伯（Joséphine Derobe）暢談XR相關技術的藝術潛力。

巴黎 加拿大 法國

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