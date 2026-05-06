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西班牙稱爆漢他病毒郵輪「3天內」靠港 剩餘乘客無症狀、將送回國
西班牙衛生部長賈西亞6日在馬德里舉行的記者會說，爆發漢他病毒的「洪迪亞斯號」郵輪上的所有剩餘人員均無症狀，該船將繼續前往西國加納利群島的田尼利夫島，停靠當地一處「副港」。
英國廣播公司和法新社報導，儘管加納利群島地方政府反對，賈西亞仍說該郵輪「3天內」將停靠田尼利夫島的格拉納迪亞（Granadilla），屆時將有一套健康評估和撤離的機制，以便送所有乘客回國，除非這些乘客健康狀況不允許。
法新社記者6日目睹2架空中救護車從該郵輪附近西非島國維德角的機場起飛，接走3名疑似在該郵輪感疫的乘客。世界衛生組織秘書長譚德塞說，3人此前已從船上撤離，將送往荷蘭。航班追蹤網站Flightradar24指出，2架飛機先後起飛，第一架預計當地時間6日傍晚6時（台灣時間7日凌晨0時）後降落。
賈西亞說，該郵輪靠港後，所有乘客將撤離並送回國，相關運輸工作將盡量避免接觸當地居民；船上14名西班牙乘員將接受檢查並送往位於馬德里的軍事基地，隔離至所需時間為止。
賈西亞說，世衛組織5日請求要求使用加納利群島，因為該地具備所需安全條件，這是出於維護健康的考量。她也堅稱，該群島「沒風險」。
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