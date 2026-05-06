南韓動物園狼逃跑…他一時興起AI生圖PO網 誤導警方恐判關5年

南韓一名男子因為好玩，生成了一張AI照片，並上傳到網路上。想不到這張看似無害的AI照，不只讓整座城市陷入恐慌，還動員警方調查，男子也可能因此面臨最高5年徒刑。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在4月初，南韓大田市動物園傳出一隻名為「紐克古」（Neukgu）的狼逃脫，引發當地高度警戒。就在搜捕行動展開之際，網路上突然流傳一張「狼出現在市區街頭」的照片，畫面逼真到讓不少人信以為真，甚至成為搜尋行動的重要線索。

然而，這張照片其實並非真實拍攝，而是由一名40歲男子透過AI生成。他僅用文字描述，就製作出一張「狼在大田街頭遊走」的擬真影像，並上傳到網路，而警方也沒有察覺異狀，於是誤導了整個搜捕方向。

韓國當局事後指出，這張AI圖讓搜捕行動延誤長達9天，期間警方與消防單位投入大量人力資源，甚至一度關閉小學、派出緊急應變小組進行地毯式搜索，嚴重影響公共安全運作。

直到後來確認是偽造影像後，相關單位才調整策略，最終在大田市郊尋獲紐克古。如果沒有這張圖片誤導，搜捕行動可能可以更早結束。警方追查後，鎖定一名40歲男子，而他也向警方坦承，自己製作照片「只是為了好玩」。

由於男子的行為涉及散布虛假資訊、妨害公共秩序等罪名，目前他恐面臨最高5年有期徒刑，以及約6,700美元（約新台幣21萬元）的罰款。

這起事件凸顯AI生成內容的潛在風險。即使動機只是娛樂，一旦與真實事件交錯，就可能造成實質社會影響。隨著AI生成圖片越來越逼真，「真假難辨」已經不只是技術問題，而是公共安全的現實挑戰。