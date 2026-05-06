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機票價格漲近50%…中東衝突擾亂航空業 赴泰旅客減少衝擊觀光

中央社／ 曼谷6日專電
中東衝突推升能源與航空燃油價格，多家航空公司調漲票價並縮減部分航班，也造成泰國觀光業的壓力。 歐新社
中東衝突推升能源與航空燃油價格，多家航空公司調漲票價並縮減部分航班，也造成泰國觀光業的壓力。 歐新社

中東衝突推升能源與航空燃油價格，多家航空公司調漲票價並縮減部分航班，也造成泰國觀光業的壓力。據官方統計，今年前4個月赴泰的外籍旅客年減3.45%。業者預估，高度依賴中東客源的東南亞國家今年觀光業表現恐相對疲軟。

據泰國旅遊與體育部統計，中東地區局勢動盪，今年前4個月，外籍遊客入境泰國人數年減約3.45%；旅遊收入為5840億泰銖，年減約3.2%。

北非中東（MENA）地區最大的旅遊搜尋引擎Wego聯合創辦人、執行長維奇（Ross Veitch）接受中央社專訪時表示，自中東衝突升溫後，全球航空燃油價格飆漲，亞洲與歐洲的航空公司縮減部分中東航線，導致航班減少，機票價格進一步攀升。

維奇解釋，「航空公司不得不將部分成本轉嫁給乘客，中東區域的機票價格，比去年同期上漲約40%到50%」

他直言，泰國、馬來西亞、新加坡等依賴中東旅客的市場，旅遊業面臨明顯壓力，「觀光業表現可能是相對疲軟的一年」。泰國政府原訂2026年外國遊客目標為3500萬人次，但4月初已經下修此目標至3214萬人次。

美國旅遊網站Skift資深分析師吉伯特瓊斯（RobinGilbert-Jones）則認為，中東衝突將拖慢亞洲觀光復甦速度，但不至於改變復甦的趨勢。

他向中央社指出，亞洲近年持續強化航空、旅遊等相關的基礎建設，「當部分中東航空樞紐受影響之際，亞洲有機會吸收部分需求，因此整體旅遊業的成長速度仍高於全球平均值」。

吉伯特瓊斯說：「這把雙面刃一方面會減緩經濟復甦，但另一方面，亞洲也可能從這場危機中受益。」

泰國飯店業已經感受到壓力。民族報（The Nation）今天報導，隨著油價上漲、航班減少和旅遊需求減少，泰國飯店業現在正為淡季做準備，目前預訂量已經下降。

泰國都喜飯店（Dusit）中南區營運總裁巴春（Prachoom Tantiprasertsuk）告訴民族報，泰國第2、3季的飯店預訂量年減20%至30%。若長途旅客減少，飯店將被迫更專注於短途和國內市場，同時削減成本、節省能源並減少招募新員工。

她說：「中東衝突持續2個多月後，飯店業還能勉強撐1到2個月，但若衝突持續更久，情況將更為艱難。」

泰國 中東 東南亞 觀光 油價 航空業 航班

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