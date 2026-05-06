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俄羅斯重返參展掀波 威尼斯雙年展預展紛擾中揭幕

中央社／ 威尼斯6日綜合外電報導

威尼斯雙年展正式開幕前的媒體預展今天在紛擾中揭幕。俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，首度重返威尼斯雙年展，引發評審團集體請辭、抵制，以及歐盟揚言削減贊助經費的威脅。

法新社報導，威尼斯雙年展（Venice Biennale）是全球規模最大的當代藝術展，每2年在義大利水都威尼斯舉行。本屆參展藝術家來自多個衝突國家，包括烏克蘭、以色列與美國，不過伊朗已取消參展計畫。

這是莫斯科自2022年全面入侵基輔以來首度參展，此舉引發義大利政府與歐盟（EU）強烈不滿。歐盟甚至威脅要削減對威尼斯雙年展贊助經費200萬歐元（約230萬美元）。

評審團上週集體請辭，理由是不願頒獎給遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令通緝者所領導的國家，意指俄羅斯與以色列。

威尼斯雙年展將於5月9日正式登場，持續至11月22日。受到爭議影響，俄羅斯館屆時將不對公眾開放。

俄方改以名為「樹札根於天」（the tree is rooted inthe sky，暫譯）的音樂表演展出形式，在本週的預展期間錄製，而在未來6個月的展覽期間在戶外大型螢幕放映。

根據這項計畫說明，約30名「年輕音樂家、哲學家與詩人」參與演出，成員主要來自俄羅斯，也包含墨西哥、馬利與巴西。

策展人卡妮娃（Anastasia Karneeva）在社群平台Instagram上傳影片表示：「感謝雙年展支持讓所有國家都能在此代表展出的想法。」

受到評審團請辭及「當前國際地緣政治局勢異常」影響，主辦單位已將頒獎典禮從5月9日延後至展覽最後一天11月22日。

雙年展官方表示，屆時將頒發2項觀眾票選的獎項，包括俄羅斯在內的任何參展國都有資格獲獎。

俄羅斯 伊朗 烏克蘭 威尼斯 義大利

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