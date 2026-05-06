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豪華郵輪爆致命漢他疫情 加納利群島自治區主席反對靠岸
豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，西班牙政府原本批准其停靠加納利群島，但BBC報導，加納利群島自治區主席克拉維荷反對。
克拉維荷接受西班牙Onda Cero電台採訪時表示，「我無法允許（該船）進來加納利群島」。
他說：「這個決定沒有任何技術標準可以背書，我們也未取得足夠資訊。」
目前人在布魯塞爾的克拉維荷表示，他希望盡快前往馬德里，與西班牙總理桑傑士會面商討此事。
該船原本預定在幾天內抵達加納利群島。
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