豪華郵輪爆致命漢他疫情 加納利群島自治區主席反對靠岸

豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，西班牙政府原本批准其停靠加納利群島，但BBC報導，加納利群島自治區主席克拉維荷反對。

克拉維荷接受西班牙Onda Cero電台採訪時表示，「我無法允許（該船）進來加納利群島」。

他說：「這個決定沒有任何技術標準可以背書，我們也未取得足夠資訊。」

目前人在布魯塞爾的克拉維荷表示，他希望盡快前往馬德里，與西班牙總理桑傑士會面商討此事。

該船原本預定在幾天內抵達加納利群島。