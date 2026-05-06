快訊

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

豪華郵輪爆致命漢他疫情 加納利群島自治區主席反對靠岸

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
爆發漢他病毒疫情的「洪迪亞斯號」6日停在維德角外海。法新社
爆發漢他病毒疫情的「洪迪亞斯號」6日停在維德角外海。法新社

豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情西班牙政府原本批准其停靠加納利群島，但BBC報導，加納利群島自治區主席克拉維荷反對。

克拉維荷接受西班牙Onda Cero電台採訪時表示，「我無法允許（該船）進來加納利群島」。

他說：「這個決定沒有任何技術標準可以背書，我們也未取得足夠資訊。」

目前人在布魯塞爾的克拉維荷表示，他希望盡快前往馬德里，與西班牙總理桑傑士會面商討此事。

該船原本預定在幾天內抵達加納利群島。

疫情 西班牙 布魯塞爾 馬德里 漢他病毒

延伸閱讀

漢他病毒釀3死　染疫郵輪獲准停靠西班牙加納利群島

郵輪爆漢他病毒疫情　南非證實驗出安地斯病毒株

郵輪爆漢他病毒　世衛：3疑似患者將經維德角撤離

漢他病毒郵輪150人還無法下船！疑似案例增加包括船醫 這國將接手

相關新聞

「前面是維德角，但我們不能上岸」！漢他病毒郵輪乘客曝隔離生活

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近150名乘客，一個多月前踏上前往全球偏遠島嶼的冒險航程，沿途與鯨魚、海豚和企鵝相遇，欣賞冰原、峭壁與綠丘交織的景色；如今卻被困在停泊於大西洋上的郵輪內，

大人喝酒、小孩旁邊玩？日公園開「2億列車餐廳」 市民轟浪費預言悲慘下場

據日媒テレビ朝日報導，為了打造新地標，東京都清瀨市將充滿泡沫經濟時期氛圍的退休豪華列車「夢空間」，搬進公園並改裝成餐廳。這項由前任市長主導的計畫，投入高達2億1800萬日圓（約台幣4360萬元）的經費

豪華郵輪爆致命漢他疫情 加納利群島自治區主席反對靠岸

豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，西班牙政府原本批准其停靠加納利群島，但BBC報導，加納利群島自治區主席克拉維荷反對。

30年來最慘重…雪梨海灘血案奪15命 凶嫌面臨19項新增控罪

根據今天公布的法院紀錄，澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年發生一起反猶太恐怖攻擊，造成15人喪生，涉案男子目...

荷蘭郵輪爆漢他病毒疫情 南非證實驗出人傳人「安地斯病毒株」

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒疫情釀3死。南非衛生部今天交給國會的報告證實，在2名乘客身上驗出漢他病毒，且為可...

捷克高溫引數百起火災 國家公園火勢延燒5天、400消防員滅火

捷克近期天氣炎熱，各地發生數百起火災，最嚴重的一起發生在北部知名的波希米亞瑞士國家公園。目前火災已持續5天，延燒95公頃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。