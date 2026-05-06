30年來最慘重…雪梨海灘血案奪15命 凶嫌面臨19項新增控罪

根據今天公布的法院紀錄，澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年發生一起反猶太恐怖攻擊，造成15人喪生，涉案男子目前面臨一系列新增控罪。

法新社報導，24歲的阿克拉姆（Naveed Akram）被控於去年12月，趁許多家庭聚集在邦代海灘慶祝猶太「光明節」（Hanukkah）時開槍攻擊。

阿克拉姆此前已被控數十項重罪，包括15項謀殺罪與恐怖主義罪行。

根據最新法院文件，他現在面臨19項新增控罪，包括多項意圖謀殺而開槍罪、意圖謀殺而傷人罪，以及意圖抗拒逮捕而鳴槍罪。

目前被關押在高度戒護監獄的阿克拉姆，尚未表明是否認罪。他的父親、同時被指控為共犯的50歲男子薩吉德（Sajid），案發當場已遭警方擊斃。

這起案件是澳洲30年來最慘重的槍擊事件。在一場針對此案的大規模調查委員會展開公聽會後，相關控罪細節隨之曝光。

調查委員會主席貝爾（Virginia Bell）本週稍早表示：「我們在澳洲目睹反猶太主義急遽升溫，這與其他西方國家的情況相似，且顯然與中東局勢有關。」

貝爾指出：「大眾必須了解，中東局勢竟能如此迅速地引發針對澳洲猶太人的醜陋敵意，而這僅僅是因為他們的猶太身分。」

這起槍擊案引發澳洲全國對反猶太主義的反思，輿論對於當局未能保護猶太裔公民免受傷害感到極度憤怒。槍案發生後，澳洲政府宣布一系列槍枝管理改革措施，包括全國性槍枝回購計畫。