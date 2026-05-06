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捷克高溫引數百起火災 國家公園火勢延燒5天、400消防員滅火

中央社／ 布拉格6日專電
捷克近期天氣炎熱，各地發生數百起火災，最嚴重的一起發生在北部知名的波希米亞瑞士國家公園。 美聯社
捷克近期天氣炎熱，各地發生數百起火災，最嚴重的一起發生在北部知名的波希米亞瑞士國家公園。 美聯社

捷克近期天氣炎熱，各地發生數百起火災，最嚴重的一起發生在北部知名的波希米亞瑞士國家公園。目前火災已持續5天，延燒95公頃森林，400名消防員至現場滅火，仍有約5公頃火災尚未撲滅。

波希米亞瑞士國家公園（Bohemian Switzerland National Park）以壯觀的天然拱岩、砂岩地貌與深邃峽谷聞名，是熱門健行地點。2022年此地曾發生嚴重火災，摧毀超過1000公頃林地，對當地生態與景觀造成重大衝擊，復育工作至今仍持續進行，未料近期再次發生火災。

捷克消防員自2日起與野火搏鬥，將現場劃分為多個區域控制火勢；許多地區地勢崎嶇、難以進入，乾枯樹木不斷倒下。截至4日早晨，消防員成功阻止火勢進一步擴散。約400名消防員與超過100件設備仍在現場，在艱困條件下持續作業。

多架直升機投入行動，斯洛伐克的兩架黑鷹直升機也加入救援，在控制火勢中發揮關鍵作用。一旦明火被撲滅，接下來會展開清理作業，包括使用配備熱感應攝影機的無人機搜尋餘燼熱點。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，捷克消防救援署署長弗雷克（Vladimír Vlček）表示，火勢控制關鍵仍取決於天氣，尤其是風力。

據電台引述，國家公園管理處主任克日茲（PetrKříž）表示，自2022年7月那場重大野火後，園方已採取多項預防措施。

他說：「除了設置水源外，我們還在高風險日制定規範，並定期於早晚使用無人機監測。我們也建立詳細的道路網絡，供綜合救援系統使用，並有供消防員導航的應用程式。」

克日茲表示，另一項重要措施是在高風險天氣期間限制進入。目前由於火災風險高，園方呼籲遊客遵守園區規定，留在標示步道上，避免進入正在進行救援作業的封閉區域。

氣象專家指出，目前捷克降雨量仍偏低，多數地區預計僅有約3毫米，對降低火災風險幫助有限。由於持續乾旱與高溫，全國大部分地區因此實施禁火令。

捷克 火災 國家公園

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