荷蘭郵輪爆漢他病毒疫情 南非證實驗出人傳人「安地斯病毒株」

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發漢他病毒疫情釀3死。南非衛生部今天交給國會的報告證實，在2名乘客身上驗出漢他病毒，且為可人傳人的「安地斯病毒株」。

路透社報導，荷蘭泛海探險公司（OceanwideExpeditions）的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）今天獲准停靠西班牙加納利群島（Canary Islands），目前將從維德角（Cape Verde）啟程前往歐洲。

路透社取得的報告顯示，南非國家傳染病研究所（NICD）檢驗結果證實，2名在船上發病的患者均感染漢他病毒中的「安地斯病毒株」（Andes strain），其中一人為日前病逝的荷蘭女性，另一名英國籍男性患者目前仍在醫院接受治療。

報告指出：「這是目前已知唯一會人傳人的漢他病毒株，但這類傳播極為罕見，如先前所說，只有在極度密切的接觸下才會發生。」

其他型別的漢他病毒，通常是人類接觸到受感染的老鼠等囓齒動物的尿液、糞便或唾液而感染。