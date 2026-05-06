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以色列國際水域逮活動人士 人權組織質疑合法性

中央社／ 開羅6日專電

去年10月，2名試圖駕船駛入加薩（Gaza）聲援巴勒斯坦人的海上倡議行動船隊隊員，遭以色列在國際水域逮捕，日前被以色列法院要求繼續拘留，且傳出酷刑虐待情事。人權組織律師表示，國際水域綁架人並不合法。

沙烏地媒體「阿拉伯報」（Arab News）報導，西班牙籍活動人士「凱謝克」（Saif Abu Keshek），和巴西籍「阿維拉」（Thiago Avila）數日前加入「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla），乘船前往加薩參與人道援助行動。4月30日在希臘海岸附近國際水域被以色列軍隊攔截後拘留。

報導說，以色列軍隊總共攔截22艘船隻，綁架約200名活動人士，並將多數人移交給希臘當局，但拒絕釋放凱謝克和阿維拉。

凱謝克和阿維拉於5月3日被帶到以色列法院接受審訊後續押2天。2人被指控「戰時協助敵人」和「加入恐怖組織」等罪名。

報導指出，代表凱謝克和阿維拉的人權組織表示，2人在以色列監獄遭受殘酷凌虐，正面臨身心折磨、死亡威脅和惡劣的拘留環境。但以色列外交部否認這2人遭受肢體暴力的說法。

人權組織「阿達拉」（Adalah）發表聲明：「阿維拉多次遭到審訊，每次審訊長達8小時，並被審訊人員威脅不是要殺掉他，就是要將他判處100年監禁。」

阿達拉組織另補充說，凱謝克和阿維拉被單獨監禁，還遭酷刑毆打。牢房內始終保持極冷的溫度和高強度照明。另還會矇住他們的雙眼進行體檢。

阿達拉組織律師也質疑，以色列不應在不屬於他們國家管轄權的國際水域內非法綁架他人。同時，審訊主要集中在船隊本身，證實以色列企圖將人道主義援助和聲援活動定為犯罪。

獨立媒體「Drop Site News」轉述阿達拉組織律師說法，「難道只要有人被指控與以色列或美國認定的恐怖組織有關聯，以色列就可以在全世界任一地方綁架任何人，並將其『引渡』給以色列嗎？」

去年10月，瑞典籍環保鬥士童貝里（GretaThunberg）曾加入「全球堅韌船隊」海上倡議行動船隊，試圖聲援巴勒斯坦人，並載運援助物資進入加薩。

「全球堅韌船隊」船隻在埃及和加薩附近海岸的國際水域，同樣遭以色列士兵攔截並登船逮捕。以色列將童貝里與其他478人拘留數日後從以色列驅逐出境。

以色列自2007年即控制所有進入加薩的通道；加薩長期處於被以色列以高聳水泥牆阻擋對外自由通行聯絡的權利，被外界稱為「世上最大露天監獄」。

從2023年10月以色列和哈瑪斯爆發以哈戰爭後至今，加薩始終面臨關鍵物資短缺的問題。

希臘 以色列 加薩 人權

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