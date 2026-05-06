「零日攻擊」史丹佛放映 立陶宛前外長籲直面危機

台海戰爭劇「零日攻擊」在美國胡佛研究所放映。立陶宛前外長藍斯柏吉斯表示，自己國家面對俄羅斯威脅的經驗，讓他對劇中情境特別有感，提醒自由社會勿因外部威脅而自我審查，並應及早面對可能發生的危機。

美國史丹佛大學智庫胡佛研究所（HooverInstitution）4日晚間舉行「零日攻擊」（Zero DayAttack）放映會，製作人鄭心媚、演員謝怡芬（Janet）出席並參與對談。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）與談。藍斯柏吉斯也是胡佛研究所傑出訪問學者，牽線促成這場放映會，對談重點聚焦在第一集「戰爭或和平」，描述台灣總統大選後、政權交接空窗期，由Janet飾演的總統面對中國壓力與內部鬥爭。

藍斯柏吉斯分享看法時，提到中國不滿立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius），以「台灣」為名開設代表處，而立陶宛當時信念是台灣可以用自己想用的名稱。因此當他聽到這部劇在製作和發行時所遭遇的壓力，感覺同樣的事情再度發生。

藍斯柏吉斯直言，「如果僅僅因為某些人不希望我們談論某些話題，我們就進行自我審查或被審查，實際上只要我們一旦妥協，我們就等於是在放棄自己的自由」。

藍斯柏吉斯說明自己來自一個失去數十年獨立地位的國家，「我們曾經歷過失去自由的日子，所以現在我們非常珍惜它，且我們也已準備好要為此付出一定代價」。

藍斯柏吉斯指出，「零日攻擊」讓他覺得非常熟悉，因為台灣面對中國的處境，和立陶宛面對俄羅斯的處境相似。立陶宛經歷了一個稍微不同的過程，「當我們重新取得獨立時，我們對俄羅斯是什麼樣的國家，看得非常清楚，我們從來沒有幻想」。

他認為，必須直面這部劇所呈現的主題和情境，訓練社會面對可能發生的危機。

有觀眾關心這部劇何時能在美國串流平台上架。鄭心媚坦言，「零日攻擊」在國內外引起很大關注，然而在美國播出仍遇到一定難度，希望嘗試接觸地方性的平台。

有觀眾積極詢問如何可以幫忙推廣這部劇和台灣相關的議題、擴大影響力。

Janet強調需要草根力量，有人或團體願意為這部劇，或為類似作品倡議，知道如何打進主流平台，並幽默反問對方認不認識布萊德彼特（Brad Pitt），引起現場哄堂大笑。