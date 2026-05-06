新行星軌道環繞雙星 似星際大戰的世界

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】《星際大戰》出現在宇宙中？澳洲天文研究指出，NASA衛星數據圖揭露27顆繞行雙星運行的「環聯星運轉行星」，這類天體與《星際大戰》中的塔圖因星球極為相似。對此，這項發現不僅證實科幻世界可能真實存在，也為探索太空極端環境下的宜居空間提供新的研究路徑。

27顆環聯星行星

《衛報》報導，根據美國太空總署 (NASA) 的衛星數據，新南威爾斯大學科學團隊發現27顆繞行雙星運行的新行星，其特徵與《星際大戰》中的虛擬星球塔圖因 (Tatooine) 極為相似。對此，這類天體在過去因觀測難度極高而難以被發現，如今透過觀測雙星互食時間的微小偏差搖擺，成功推論隱藏行星的存在。

據報導，27顆新發現的行星稱作「環聯星運轉行星」，在這些行星上可以看到兩顆太陽同時落下的景象。專家指出，環聯星運轉行星的環境通常非常極端，然而，在聯星系統的軌道中可能存在一個溫度適宜的穩定區域，使得類似塔圖因的世界有存在的可能性。

科幻世界天文奇觀

《NDTV》報導，雖然這些候選天體的性質仍需進一步的光譜分析來確認，但此發現極大擴展人類對多星系統行星分佈的認知，並顯示科學界在尋找極端且穩定居住環境方面的重大進展。

如今，這些新發現的行星質量跨度極大，體積介於海王星到十倍木星質量之間，並分布於距離地球650至18000光年之外。這項成果不僅驗證了科幻世界中的天文奇觀，也為探索宇宙中極端環境下的行星系統開拓新的路徑。

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