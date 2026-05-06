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日本福島連環車禍1死至少20傷 多名學生送醫
日本磐越自動車道（簡稱磐越道，相當於高速公路）福島縣郡山市路段今天上午發生連環車禍，事故車包含載著學生的小型巴士。警消表示，1人死亡、20人以上受傷送醫。
福島中央電視台（FCT）報導，一名廂型車駕駛今天上午7時45分左右通報，「有巴士撞上護欄，後方有廂型車追撞」。
而事故路段為磐越道往福島方向。事發之後，磐越道部分路段已經禁止通行。
警消表示，多名傷者初判傷勢嚴重。
日本放送協會（NHK）報導，這起事故捲入3輛車，其中一輛是載著學生的小巴，罹難者為乘坐小巴的高中生。
位在新潟市中央區的北越高中表示，已接獲該校學生乘坐的巴士上午在磐越道出事的消息。由於學校社團活動關係，這輛小巴今晨從學校出發，原定駛往福島縣內。
警方還在調查事故狀況與詳細原因。
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