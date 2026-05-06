日長野人倫悲劇…少年深夜奔警局求救 5小時後家中見母與弟妹3遺體

根據日媒「SBC信越放送」報導，日本長野縣阿智村發生一起震驚社會的家庭命案。警方5日上午於當地一處民宅內發現3具遺體，經確認身分，死者為50歲的母親、13歲的長女以及10歲的次子。由於現場未發現其他外人涉案的跡象，警方初步研判，這極可能是一起母親殺害兩名未成年子女後輕生的悲劇。

5日凌晨3點多，僅10多歲的長男獨自逃往住家附近的派出所報案，驚恐地向警方表示「遭母親施暴」。警方獲報後隨即趕抵現場，但在門外多次呼喊皆無人應門。直到聯繫上當時人在外縣市的父親，在通報後5小時進入屋內，才發現3人遺體。

案情引發討論，有網友推測，母親可能企圖帶著全家共赴黃泉，而長男則是在遭遇突如其來的攻擊後，驚險逃出屋外保住一命；長男報案時未提及其他家人，或許代表當時他並不知道其他家人已身處險境。此外，也有部分網友對警方的處置提出質疑，認為儘管深夜警力不足，且第一時間難以預料事態如此嚴重，但倘若警方趕抵現場時能當機立斷破門逮人，或許就能及時挽救那兩名無辜孩童的性命。

警方初步勘驗現場指出，兩名孩童的遺體陳屍於同一個房間內，從現場研判應為生前遭到殺害。而母親的遺體則在另一間房間被發現。警方表示，過去並未接獲該家庭求助或家暴通報紀錄，目前正詳細調查案發經過，以釐清確切的犯案動機與死因。

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