快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

大人喝酒、小孩旁邊玩？日公園開「2億列車餐廳」 市民轟浪費預言悲慘下場

聯合新聞網／ 綜合報導
東京都清瀨市豪華列車「夢空間」改裝成餐廳，花費鉅額公帑惹議。圖為車廂內部。圖擷自「夢空間」官網。
東京都清瀨市豪華列車「夢空間」改裝成餐廳，花費鉅額公帑惹議。圖為車廂內部。圖擷自「夢空間」官網

據日媒「テレビ朝日」報導，為了打造新地標，東京都清瀨市將充滿泡沫經濟時期氛圍的退休豪華列車「夢空間」，搬進公園並改裝成餐廳。這項由前任市長主導的計畫，投入高達2億1800萬日圓（約台幣4360萬元）的經費，期盼重現昔日奢華的餐飲風情並吸引外地觀光客。不過，才剛開幕，就在當地掀起爭議。

引爆居民怒火的導火線在於經費與地點。在地人痛批動用大筆稅金根本是過度揮霍，且龐大列車嚴重壓縮遊憩空間，讓孩子無法盡情玩球。部分家長更直言，在公園裡讓大人於車廂內飲酒作樂，實在格格不入。對此，新任市長原田弘美坦言，未來將嚴格審視該餐廳能否「自負盈虧」，並考慮增辦兒童繪本導讀等活動以平息民怨。

這場風波也引發日本網友熱議，許多人對後續發展相當不樂觀。網友直指，過去將退休電車安置在公園的案例多不勝數，但戶外車輛保養需要特殊的專業技術，多數車廂最後都因維護管理不善而在短時間內變得破爛不堪，擔憂這輛耗資上億的列車恐將面臨相同的慘淡下場。

此外，也凸顯了小眾愛好與大眾利益的價值觀落差。有網友犀利評論，這類計畫往往只有鐵道迷能理解其歷史價值，對一般大眾而言毫無意義。尤其動用稅金時，民眾看到的不僅是鉅額建置費，還有後續龐大的維護成本，甚至未來若要拆除也得再燒一筆錢。當鐵道情懷遇上現實考量時，也難怪「夢空間」會淪為充滿爭議的焦點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀光列車 餐廳 公園 日本

延伸閱讀

總統撂重話！土耳其11月起「未滿15歲禁用社群」 平台不配合最重降速90%

日本唐吉訶德「極簡腳踏車」賣到缺貨 專家憂：變相鼓勵違規

營業前排人龍！日本IKEA超佛咖哩飯只要20元 官方曝背後策略

「中途咬斷」掉回碗裡沒教養？日本掀吃麵禮儀論戰 網嘆：管太寬

相關新聞

「前面是維德角，但我們不能上岸」！漢他病毒郵輪乘客曝隔離生活

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近150名乘客，一個多月前踏上前往全球偏遠島嶼的冒險航程，沿途與鯨魚、海豚和企鵝相遇，欣賞冰原、峭壁與綠丘交織的景色；如今卻被困在停泊於大西洋上的郵輪內，

大人喝酒、小孩旁邊玩？日公園開「2億列車餐廳」 市民轟浪費預言悲慘下場

據日媒テレビ朝日報導，為了打造新地標，東京都清瀨市將充滿泡沫經濟時期氛圍的退休豪華列車「夢空間」，搬進公園並改裝成餐廳。這項由前任市長主導的計畫，投入高達2億1800萬日圓（約台幣4360萬元）的經費

俄海參崴二戰兒童閱兵！中派小一生參加 網轟：認賊作父

俄羅斯遠東城市海參崴舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學一年級學生，他們身著八路軍裝在一名學校師長帶領下通過主席台；消息傳出後，一度引起不少中國網友批評，相關報導及評論幾被刪除，中

日長野人倫悲劇…少年深夜奔警局求救 5小時後家中見母與弟妹3遺體

根據日媒SBC信越放送報導，長野縣阿智村發生一起震驚社會的家庭命案。警方5日上午於當地一處民宅內發現3具遺體，經確認身分，死者為50歲的母親、13歲的長女以及10歲的次子。由於現場未發現其他外人涉案的

全球治理的新思考？「民眾間全邊主義」走出新冷戰的死胡同

美國總統川普上任以來，我們所熟悉以聯合國為核心的國際秩序正逐漸崩潰。聯合國安全理事會因為大國濫用否決權而陷入常態化癱瘓，其代表性失衡的問題更讓這個體系在許多新興國家眼中喪失了道德高度。更關鍵的是，這套

科技巨擘化身機器狗！馬斯克、祖克柏搭機器身體 美藝術家「常規動物」柏林展出

曾以新台幣約21億元賣出數位作品的美國藝術家Beeple，本月把實體創作「常規動物」帶到柏林。作品將馬斯克、祖克柏等科技...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。