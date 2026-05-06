大人喝酒、小孩旁邊玩？日公園開「2億列車餐廳」 市民轟浪費預言悲慘下場

據日媒「テレビ朝日」報導，為了打造新地標，東京都清瀨市將充滿泡沫經濟時期氛圍的退休豪華列車「夢空間」，搬進公園並改裝成餐廳。這項由前任市長主導的計畫，投入高達2億1800萬日圓（約台幣4360萬元）的經費，期盼重現昔日奢華的餐飲風情並吸引外地觀光客。不過，才剛開幕，就在當地掀起爭議。

引爆居民怒火的導火線在於經費與地點。在地人痛批動用大筆稅金根本是過度揮霍，且龐大列車嚴重壓縮遊憩空間，讓孩子無法盡情玩球。部分家長更直言，在公園裡讓大人於車廂內飲酒作樂，實在格格不入。對此，新任市長原田弘美坦言，未來將嚴格審視該餐廳能否「自負盈虧」，並考慮增辦兒童繪本導讀等活動以平息民怨。

這場風波也引發日本網友熱議，許多人對後續發展相當不樂觀。網友直指，過去將退休電車安置在公園的案例多不勝數，但戶外車輛保養需要特殊的專業技術，多數車廂最後都因維護管理不善而在短時間內變得破爛不堪，擔憂這輛耗資上億的列車恐將面臨相同的慘淡下場。

此外，也凸顯了小眾愛好與大眾利益的價值觀落差。有網友犀利評論，這類計畫往往只有鐵道迷能理解其歷史價值，對一般大眾而言毫無意義。尤其動用稅金時，民眾看到的不僅是鉅額建置費，還有後續龐大的維護成本，甚至未來若要拆除也得再燒一筆錢。當鐵道情懷遇上現實考量時，也難怪「夢空間」會淪為充滿爭議的焦點。

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