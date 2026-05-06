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德國萊比錫撞人致2死 犯嫌責任能力成調查重點

中央社／ 萊比錫5日綜合外電報導

一名涉嫌於德國萊比錫（Leipzig）開車衝撞人群、造成兩死的男子，今天遭法官裁定送往專責醫療機構強制治療。

法新社報導，萊比錫檢方在聲明中表示，法官認為有「令人信服的理由」相信這名33歲犯嫌「至少在責任能力顯著減低的狀態下」犯案。

這名德國男子被控昨天駕車以高速衝入這個東部城市歷史中心的一條主要街道，造成兩人死亡、多人受傷。

當局表示，當場逮捕的這名犯嫌被認為沒有任何政治或宗教動機，但認定這起衝撞是蓄意為之。

檢方指控該男子「意圖殺害、傷及愈多人愈好」。

調查人員透露，犯嫌今年曾因涉及威脅與誹謗案件而為警方所注意，相關背景仍在釐清中。

當局指出，犯嫌曾於4月17日至29日期間在精神醫療機構接受治療，且為自願就醫。衛生官員表示，在院期間未顯示對自己或他人構成立即危險，因此未具備強制留置的醫療條件。

有關單位以病患隱私為由，未進一步說明他的健康狀況。

昨天的事故中，兩名德國籍的死者分別為63歲女性及77歲男性；6名傷者年齡介於21歲至87歲，其中兩人傷勢嚴重；另有80多人「因親歷事件帶來的心理影響」接受輔導。

近年來，德國發生多起汽車衝撞事件，最致命的一起發生在2016年，一名突尼西亞男子以聖戰動機，駕駛偷來的卡車衝進柏林（Berlin）耶誕市集，造成13人喪生。另外在2024年，馬德堡（Magdeburg）耶誕市集遭一名沙烏地阿拉伯男子開車衝撞，導致6死、逾300人受傷。

德國

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