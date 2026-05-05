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僅限男學生！新加坡新規校園霸凌可罰鞭打 教育部長受議員質詢

中央社／ 新加坡5日綜合外電報導
新加坡教育部4月公布新指引，校園霸凌者可被處以鞭打懲罰。示意圖／AI生成
新加坡教育部4月公布新指引，校園霸凌者可被處以鞭打懲罰。示意圖／AI生成

新加坡教育部4月公布新指引，校園霸凌者可被處以鞭打懲罰。但新加坡教育部長李智陞今天對國會表示，這項處罰僅會作為最後手段，並配合嚴格的保護措施。

法新社報導，人權團體經常批評新加坡校園體系和刑事司法中仍存在體罰。世界衛生組織（WHO）去年發布的報告也指出，「目前有壓倒性的科學證據顯示，對兒童體罰不僅伴隨多重傷害風險，且毫無益處」。

新加坡教育部為了協助學校應對霸凌等嚴重的學生不當行為，4月15日發布一系列更嚴格的新指引，包括違規學生最重可遭鞭打3下。

由於新加坡國會議員希望了解校園霸凌事件如何使用鞭打處罰，在今天進行質詢。李智陞回覆說，只有在學生不當行為嚴重，且所有其他紀律措施都不足以導正時，學校才會施以鞭打。

他還表示，為了確保受罰學生安全，學校會遵循嚴格程序，例如必須經過校長批准，且只能由授權教師執行。此外，由於新加坡刑法規定女性不受鞭刑，因此鞭打處罰僅限對男學生。

李智陞補充說，學校將考量多項因素來決定是否處以鞭打懲罰，例如學生的成熟度，以及是否有助其從錯誤中學習和理解自身行為嚴重性；學校後續也會繼續關注學生身心狀況及改善情況，包括提供輔導。

新加坡 校園 霸凌

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