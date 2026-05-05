研究指挪威鮭魚養殖污染嚴重 等同全澳洲「未處理廢水」

一份最新分析指出，挪威養殖業流入近海的氮、磷與有機碳，總量相當於整個澳洲人口直接將未經處理的污水排入海中，讓研究人員直呼「令人不安」。

據英國「衛報」（Guardian）報導「陽石研究院」（Sunstone Institute）分析2025年數據顯示，挪威養殖業共釋出7萬5000公噸氮、1萬3000公噸磷及36萬公噸有機碳。報告以人口排污量類比：光是氮排放量，就等同1720萬人未經處理直接排放的廢水，磷等同2000萬人，有機碳更等同3000萬人，3項指標的污染規模與澳洲全國人口相當。

報告共同作者、資料科學家皮雷斯杜羅（AlexandraPires Duro）指出，挪威全國僅約550萬人，養殖污染量卻是人口總額的3到5倍，「魚糞、殘餌與尿液，全部直接排進海裡」。衛報另提到，飼料消耗量在6年間成長14.6%，且夏季污染最為嚴重，偏偏此時海洋生態最難負荷。

據挪威「世道報」（VG）報導，陽石研究院院長葛隆貝克（Jan Grønbech）直言「數字令人不安」。他強調，機構無意針對特定業者，而是希望攤開數據讓各方正視問題。

哈丹格峽灣（Hardangerfjord）的處境也反映問題的嚴重性。今年3月，地方主管機關以峽灣無法承受更多污染為由，一口氣駁回9項新養殖場的申請案。

參與陽石報告審閱的韋斯特蘭州府環境顧問彼得森（Tom Pedersen）認為，報告數據「相當保守，甚至偏低」。他解釋，藻類和浮游生物死亡後沉入灣底，分解過程會大量耗氧，導致峽灣溶氧量持續下滑。

他指出，飼料僅約4成被魚體吸收，其餘6成以廢料形式直接排入峽灣；而飼料有很大一部分來自千里之外巴西等遙遠國家的大豆蛋白，「跟峽灣的自然養分循環毫無關係，是從天外飛來的異物」。

相較之下，挪威海洋研究所（Institute of MarineResearch）風險評估則持不同看法。該所每年發布報告，多年來結論相當一致：養殖排放對環境風險「低」。

研究主任米克斯弗爾（Mari Myksvoll）坦承學界確有歧見，但她也點出，所內模擬顯示一旦哈丹格峽灣養殖產量翻倍，部分水域恐出現優養化問題；而地方官員拒絕新申請案，引用的正是這份模擬數據。

挪威海產聯盟（Norwegian Seafood Federation）政策溝通主任霍斯（Krister Hoaas）則辯護道，養殖業是現存最節省土地利用的工業化食品生產方式，具備低能源、低耗水與低碳足跡等優勢，不能僅單看排放數據定奪價值。

據挪威漁業局統計，全國約有1380座鮭科養殖場獲准營運，任何時間點平均有逾90萬公噸的魚在圍網中生長，遠超全體挪威人的體重總和。

彼得森警告，沉到灣底的每顆飼料顆粒都會持續耗氧，直到蛋白質和脂肪分子全數燃盡，「這就像點火，最終一切都會燒光」。