學生夢碎…中日關係牽動校際交流 多所大學喊停交換

去年11月日本首相高市早苗「台灣有事」國會答詢以來，日中關係持續低迷，衝擊兩國教育交流。根據「朝日新聞」調查，中國多所重點大學已陸續取消赴日交換留學計畫，在取得資訊的27所大學中，多達21所表明暫停交換留學，令不少學生夢碎。

報導指出，中國教育部於去年11月呼籲公民審慎考慮赴日留學，被視為對高市答詢的反制措施。多數停止交換學生的中國大學以「國際環境影響」為理由，但東京大學特任教授園田茂人指出，實際上可能是「揣摩上意」的結果。

上海復旦大學相關人士表示，學校表態「不鼓勵學生赴日本留學」，並停止今年4月新學期交換計畫；北京林業大學則是勸退有意申請到日本留學的學生，最終導致無人申請。部分學校雖維持完成既有交換計畫，但已決定停止秋季後的相關計畫。

另一方面，日本也出現學生沒辦法前往中國交換的情況。立命館大學表示，該校與中國、韓國的大學進行輪流去各校上課一學期的Campus Asia交流計畫，因為中方停止接收學生，原訂新學期前往中國的4名學生無法成行。

此外，北海道大學、名古屋大學、愛媛大學、島根大學、廣島大學、大分大學、鹿兒島大學等多所日本大學，也收到部分合作學校暫停交換學生計畫的通知。

日本文部科學省表示，自去年11月以來，除了中國學生來日減少，也出現日本學生赴中受阻的情況，但目前尚未全面調查，將持續關注。

儘管校際交換受阻，透過個別申請進入日本大學或語言學校的留學仍持續進行。東京新宿一名經營中國學生升學補習班的業者表示，今年4月的新生人數「與去年大致持平」。

然而，突如其來的政策轉變，讓不少學生措手不及。一名遼寧省大三男學生原本計劃4月起赴鹿兒島大學交換1年，卻在出發前夕被校方以「國家不允許」為由停止計畫，坦言「難過到整晚無法入睡」。

他從高中開始學習日語，並希望未來能在日本工作，他說：「留學中止，會改變很多人的人生。」

另一名浙江省大二女學生原本計劃10月赴千葉大學交換，卻在3月初接獲取消通知。她表示，她熱愛日本舞台與演員，「原以為留學能更接近夢想，如今卻被迫中斷」。

也有學生選擇轉向其他途徑持續追夢。一名浙江省大三女學生原本預計赴二松學舍大學交換，她表示，雖然校方以「不可抗力」為由取消計畫，但她依舊把赴日攻讀研究所設定為目標，「即使困難重重，也不想放棄前往日本的機會」。