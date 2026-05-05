看韓劇是死罪…北韓文化禁令升級 接觸外國影視遭處決暴增250%

（德國之聲中文網）首爾一家人權組織發布的最新報告顯示，在北韓，因接觸外國文化產品、宗教和迷信而被執行死刑的人數急劇上升。

跨國正義工作組（TJWG）調查了北韓在2020年1月關閉邊境前後執行死刑的情況。北韓領導人金正恩下令關閉邊境，名義上是為了保護國家免受新冠病毒的侵害。作為調查的一部分，該NGO還采訪了880名逃離北韓的脫北者。

他們發現，2020年1月至2024年12月中旬期間，北韓共有153人因各種罪名被判處死刑。與2020年1月之前同期相比，這一數字激增近250%。

而在與文化、宗教（包括擁有《聖經》）和迷信相關的死刑判決方面，增幅更為顯著。數據顯示，在不到五年的時間裡，有38人因這些罪名被判處死刑，而此前同期僅有7人被判處死刑。

「在邊境關閉之前，謀殺是最常見的死刑罪名」，活動人士表示。而近年來，除了與宗教和迷信相關的指控外，重點也轉向了涉及外國文化和信息的犯罪，例如南韓電影、電視劇和音樂。

精英子女沉迷韓劇？

專家表示，這一轉變表明金正恩政權越來越傾向於使用極刑來確保忠誠並壓制任何不滿情緒。然而，即便在如此殘酷的鎮壓下，大量外國媒體仍在北韓境內流通。

「北韓政權已經無法挽回局面」，總部位於華盛頓特區的北韓人權委員會執行主任格雷格．斯卡拉圖（Greg Scarlatoiu）對德國之聲表述。「鎮壓只會愈演愈烈」，他說，「真正信仰政權的人正在急劇減少。暴力正逐漸取代意識形態灌輸，成為該政權的首選手段」。

斯卡拉圖表示，跨國正義工作組的統計數據與他所在人權組織的調查結果一致。

他說：「居住在北韓城市裡的精英階層的子女們沉迷於走私的南韓流行文化和美國動作電影。他們會冒著生命危險去獲取這些信息。」

金正恩一度對南韓文化表現出好感，他曾在2018年觀看過南韓明星的演唱會。然而，韓流外交的時代似乎已經徹底結束了。

因觀看分享外國影視劇被處決

例如，據首爾新聞網站Daily NK報導，2022年1月，一名20多歲的女子和她的男友因觀看和分享南韓電影、電視劇和其他電視節目，在平安南道被公開處決。

被處決的女子是北韓國家安全部一名高級官員的女兒。報道援引北韓內部消息人士的話稱，即便如此，也未能保住她的性命。該女子的其他家人被送往政治犯集中營。

約300名當地居民被勒令觀看處決，其中約20人被指控借閱或分享了這名女子的音樂和影視劇，他們被迫坐在前排，目睹了整個行刑過程。隨後，他們全部被逮捕。

「這令人震驚，但說實話，並不令人意外」，南韓學者、世界反對北韓種族滅絕聯盟的宋永彩（音譯，Song Young-Chae）說道。「這些是北韓政權用來控制人民的手段，如果他們感覺到隨著越來越多的北韓人觀看來自國外的電影，他們的控制力正在減弱，那麼他們唯一的手段就是訴諸暴力」。

「金正恩政權懼怕音樂和電視節目，因為他知道這些節目會讓北韓人民看到北韓以外的世界，揭穿他們生活在天堂的謊言」，他說道。「他最不希望看到的就是外界的景象激發人們的自由思考，以及對自由和幸福的追求」。

飛越邊界的氣球

很多外國影視內容之所以能進入北韓，是因為一些南韓活動人士將這些資料保存在隨身碟裡，然後用氣球將隨身碟投送過境。去年，南韓政府通過立法禁止了這種做法，總統李在明希望借此改善與平壤的關係。

宋永彩認為這項禁令是個巨大的錯誤。「這是北韓政府的主要訴求之一，很明顯，讓北韓人民獲取信息會引起平壤政權的警覺」，他說。「如果我們真的想幫助北韓人民，就必須讓他們獲得更多信息」。

斯卡拉圖也將南韓的決定描述為一個史詩級的錯誤。「我出生並成長於共產主義時期的羅馬尼亞」，他說，「我深知來自外部世界的信息的力量。高達80%的羅馬尼亞人不信任政權的宣傳，我們獲取新聞的渠道是德國之聲、BBC、美國之音和自由歐洲電台。所有這些電台在1989年12月齊奧塞斯庫政權垮台的過程中都發揮了至關重要的作用」。

「北韓人民必須了解繁榮、自由、民主的南韓的故事」，他說，「但這只能通過氣球傳單和其他一些相當有限的信息傳播方式才能實現」。

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