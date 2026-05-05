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台灣醫衛外交深耕印尼泗水 駐處辦國際醫療研討會

中央社／ 雅加達5日專電

台灣積極發揮醫衛外交影響力，駐泗水辦事處今天舉行「國際醫療研討會」，串聯美、日、澳等多國醫衛單位，分享癌症療護與智慧醫療經驗，吸引超過300名醫界主管參與。

駐泗水辦事處發布新聞稿指出，本次為期1天的研討會由辦事處倡議，與美國等多國使領單位合作，並由國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院聯結泗水夥伴印尼艾爾朗加大學附設醫院（Airlangga UniversityHospital）執行。

研討會議程獲印尼衛生部認證，並由多方專家主講。美方由知名癌症研究機構德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）專家梅爾（LarissaMeyer）與疾病管制暨預防中心（CDC）駐印尼主任梅瑞爾（Rebecca Merrill）出席，日方包含日本國際協力機構（JICA）與札幌心血管中心（SCVC），以及澳洲艾康癌症中心（Icon Cancer Centre）與印尼達梅斯癌症醫院（Dharmais Cancer Hospital）等國際知名機構皆派員參與。

台大醫院雲林分院副院長陳信水領軍代謝、癌症、小兒、護理和國際醫療等科別的主治醫師及護理長，分享台灣健保體制下的篩檢療護與遠距醫療內容。

台大醫院雲林分院院長馬惠明透過即時視訊預祝大會圓滿，並展望AI醫療新趨勢。此外，資通訊大廠廣達電腦派出處長級專家隨團與會。

駐泗水辦事處處長邱陳煜表示，台灣醫療連續獲全球最大生活成本資料庫Numbeo評選為全球第一，且生產全球多數高端晶片與AI伺服器。

他強調，台灣致力將醫療與科技進行產業優勢對接，探索創新潛力；印尼中央與東爪哇省正積極提升在地醫療水準，以減少民眾赴海外就醫，台灣無疑是印尼發展產業的最佳夥伴。

美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green）表示，美印已在基礎醫療建立20年合作關係，將續與印尼進行學術與醫療人員交流，達致互惠互利目標。

印尼艾爾朗加大學附設醫院院長安賈拉（ArdianCahya Laksana）指出，面對科技潮流，該院將致力國際化與智能化，透過與台灣及各國合作，打造印尼境內更高規格的醫療與教育標竿。

駐泗水辦事處指出，此次研討會充分展現台灣醫衛外交成果，並透過「以醫帶產」擴大加值效益；跨國醫療緊密接軌已是趨勢，台灣醫衛成就聲譽卓著且普受國際肯定，說明台灣不僅有能力處理關鍵議題，更是樂意協助國際朋友解決問題的好夥伴。

印尼 癌症 醫院

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