關公媽祖坐鎮加拿大天金堂廟會 本拿比市長獻唱

加拿大天金堂一年一度的TJ Fest廟會活動昨天圓滿落幕，今年是第15屆活動，規模格外盛大，本拿比市長親自登台獻唱，大甲媽祖和關聖帝君也罕見同時坐鎮天金堂。

來自台灣的兩位師父余嘉騄和陳明娜在2012年於卑詩省本拿比市（City of Burnaby）成立天金堂，是加拿大第一座關帝廟，提倡關聖帝君忠孝節義、三綱五常的精神內涵，發揚傳統道教文化特色，並以人道關懷為念，積極從事社會公益，在當地廣受讚譽。

10幾位加拿大政要到場支持廟會活動，盛讚天金堂是社區的基石，串連多方力量穩定人心、提供溫暖。

執政自由黨眾議員張瑋麟（Wade Chang）帶來總理卡尼（Mark Carney）的賀詞，並對在加拿大出巡的大甲媽祖參與廟會、駐駕天金堂感到興奮。他說：「關帝與媽祖展現雙聖信仰、傳承文化，讓海外不同族裔都能因此感受中華文化的意義與價值。」

卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）和3名省議員康安禮（Anne Kang）、崔保羅（Paul Choi）、羅珍妮（Janet Routledge），以及本拿比市長侯邁豪（MikeHurley）等人，對天金堂推動的Interfaith平台串連各宗教組織齊做公益的理念大為讚賞。

侯邁豪並大方地在現場獻唱，用行動感謝天金堂長年帶領上百位義工服務社區。年輕時就玩樂團的侯邁豪和加拿大知名搖滾樂手喬基斯利（Joe Keithley）搭檔演出，在舞台上演唱了3首歌曲。

首屆廟會是在天金堂前的停車場舉辦，隨著時間推移，規模越來越大，如今從寺廟到附近公園的整條街區都封路慶祝一連兩天盛大的廟會活動，1萬多人來此大啖台灣小吃、享受美妙音樂，沉浸在豐富的文化氛圍。

余嘉騄對中央社表示，當今社會充滿了變數和不安，天金堂從未改變信念更顯得重要，始終秉持「能助則助、能救則救、能度則度」的宗旨長期行善，也很欣慰有許多善心人士和機構主動加入、共同回饋社會。

他舉例說：「天金堂門前設了『社區冰箱』，專門提供各類食品給需要幫助的人。一開始就是一個冰箱，但愛心物資源源不斷，現在每天至少送出100公斤的量。」

在天金堂擔任義工多年的高銓晟對中央社說：「這是匯聚愛的地方。」他表示，很多感人故事每天都在發生，例如之前有一名自閉症學生，一度嚴重到輟學，但在天金堂練習陣鼓，逐漸打出自信心，身心得以康復後回到學校繼續完成學業。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣對天金堂吸納了許多年輕生力軍感到振奮，「許多台裔孩子投入社區貢獻，珍惜並運用自己的身分價值造福加拿大，進一步讓外界肯定台灣的美好。」