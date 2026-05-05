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搭機像坐大怒神？陸掀機長道歉潮 專家示警「隱形殺手」升級

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，氣候變遷不只讓地表極端天氣增加，也正在改變高空飛行環境。圖為搭機遇到亂流示意圖。圖／AI生成
研究指出，氣候變遷不只讓地表極端天氣增加，也正在改變高空飛行環境。圖為搭機遇到亂流示意圖。圖／AI生成

「命差點沒了。」近期中國大陸社群平台上，大量旅客分享搭機「空中驚魂記」，有人形容像在坐雲霄飛車、大怒神，也有人餐點還沒打開就整份飛落地面。甚至有機長在飛行後親自發文向乘客道歉，坦言「顛了一路，差點給我自己都顛吐了」，意外掀起一波「機長道歉潮」。

難道搭乘飛機已變得不安全了？根據陸媒「智谷趨勢Trend」報導，航空專家指出，多數顛簸其實與飛機安全無關，而是大氣環境變得更加不穩定。雷雨、強對流與風切變，都可能造成飛機震動；其中最令航空界頭痛的，則是被稱為「隱形殺手」的「晴空亂流」（Clear-Air Turbulence, CAT）。

什麼是晴空亂流？

所謂晴空亂流，是指飛機在沒有雷雨、積雨雲或其他明顯天氣現象下，於高空遭遇突發性亂流，大多出現在海拔7000至12000公尺高空、恰好是民航機巡航空域。

當不同速度的氣流交會時，交界處會形成大量渦流與波動，導致飛機突然上下拋動。由於晴空亂流幾乎不含水氣，即使天空晴朗、沒有雲層，機載氣象雷達也難以提前偵測，飛行員往往只能在遭遇後立即應對。

晴空亂流與氣候變遷有何關聯？

2023年6月，瑞丁大學（University of Reading）研究團隊在「地球物理研究快報」（Geophysical Research Letters）發表研究指出，全球暖化正使高空風場變得更不穩定，進一步增加晴空亂發生頻率。

研究分析1979年至2020年間的大氣資料後發現，以全球最繁忙的北大西洋航線為例，「嚴重晴空亂流」發生時間已由每年17.7小時增加至27.4小時，增幅達55%；中度亂流增加37%，輕度亂流也增加17%。

晴空亂流很危險嗎？

晴空亂流（Clear-Air Turbulence, CAT）被航空界稱為「隱形殺手」，最大危險在於難以預警。

其實現代客機本身通常足以承受亂流，真正危險的是機艙內未固定的人員與物品。當飛機瞬間升降或急遽下沉時，未繫安全帶的乘客可能被拋離座位，撞擊天花板或行李櫃。2024年5月，新加坡航空 SQ321航班從倫敦飛往新加坡途中就因嚴重晴空亂流造成多人重傷，並導致一名73歲乘客死亡。

因此航空專家提醒，搭機期間最重要的自保措施，仍是全程繫妥安全帶。

旅遊 航空公司 機師

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