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「超級聖嬰」恐再現 亞洲能源與糧食供應承壓

中央社／ 曼谷5日綜合外電報導

在中東戰爭未歇之際，強烈的聖嬰現象預計將在今年年中回歸，衝擊亞洲地區，恐推升能源需求、削弱水力發電並影響農作物收成。

法新社報導，世界氣象組織（WMO）上週指出，聖嬰現象最快可能在5月至7月間出現。這是一種自然發生的氣候現象，會使太平洋赤道地區的中部和東部海面溫度升高，帶來風向、氣壓及降雨型態改變，約每2至7年發生一次。

世界氣象組織說，初步跡象顯示，這次聖嬰現象會很強烈，部分人士甚至說，可能出現「超級聖嬰現象」。

對亞洲而言，這並非好消息，因為部分亞洲國家過去經常受到聖嬰現象引發的熱浪、乾旱與強降雨影響。

澳洲摩納希大學（Monash University）氣候科學家范倫希（Peter van Rensch）說：「看起來有點像發生在1997至1998年的聖嬰現象，那或許是有紀錄以來最強烈的一次。」

但他也說，目前仍存在許多不確定性。

●災難性衝擊

1997年的聖嬰現象曾帶來許多災難性影響，包括印尼遭遇極端乾旱與毀滅性野火，數以百萬計公頃土地燒得焦黑，並引發區域性空氣污染。

印尼當局警告，今年降雨量可能創下30年新低。

與此同時，亞洲正面臨能源供應緊張，市場也擔心肥料與其他工農業原料短缺，而這些多經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊以來，這條戰略水道幾近關閉，擾亂全球燃料供應。

美國智庫「能源經濟與金融分析研究所」（IEEFA）能源金融專家艾薩德（Haneea Isaad）警告，氣溫升高將加重已面臨燃料短缺的電網壓力，民眾的降溫需求將推高能源消耗。

能源智庫Ember資深能源分析師塞亞瓦提（DinitaSetyawati）說，聖嬰現象引發的乾旱也將衝擊高度依賴水力發電的國家。

2022年中國四川熱浪期間，水力發電量曾下滑超過50%，導致民生與工業出現供電短缺。

●農業風險

高溫與乾燥條件將進一步加劇農業風險，而農業本身已因衝突推升肥料與燃料成本而承壓。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI警告，如果農產品價格無法抵銷投入與運輸成本上升，農民利潤將被壓縮，進而減少肥料使用量並降低產量。

這將加劇食品價格通膨，並使糧食不安全問題惡化，特別是在依賴進口且易受氣候影響的市場。

艾薩德也指出，在亞洲部分地區，聖嬰現象也可能帶來強降雨與洪災，影響中國南方晚稻收成等產業。

專家建議，區域各國應透過能源結構多元化與綠能轉型，提高電力系統對極端氣候的韌性。

塞亞瓦提說：「太陽能與風能結合儲能系統，相較集中式化石燃料系統更具韌性。」

聖嬰現象

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