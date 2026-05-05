郵輪疑爆漢他病毒釀3死 5大QA掌握潛伏期與防疫重點

一艘郵輪近日疑因漢他病毒疫情釀3人死亡、多人不適，引發全球高度關注。漢他病毒究竟如何傳播、是否會人傳人、有無藥物可治療、民眾又該怎麼預防，這篇帶你一次看懂。

荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）數週前從阿根廷啟航，途經南極洲和聖赫勒拿島（Saint Helena），近日傳出3人疑似感染漢他病毒（hantavirus）病逝，引發國際關注。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，目前郵輪疫調與漢他病毒中的「安地斯病毒」（Andesvirus）密切相關，漢他病毒通常不會人傳人，但流行於智利和阿根廷的安地斯病毒是個例外，潛伏期長達數週，與郵輪啟航地點、日期相吻合。

● 什麼是漢他病毒、如何傳播？

漢他病毒共有50多種型別，由老鼠、家鼠等囓齒動物為主要宿主，人類只要接觸受感染動物的尿液、排泄物或唾液，就可能被感染，在密閉或通風不良的空間感染風險更高。

在美洲，最危險的發病症狀是「漢他病毒肺症候群」（HPS），屬於嚴重的肺部感染，以阿根廷、智利和巴西最常見；在歐洲和亞洲則以侵襲腎臟的「漢他病毒出血熱併腎症候群」（HFRS）為主，每年有數萬病例，多數發生在中國。

漢他病毒去年2月曾引發外界關注，當時好萊塢傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）和妻子貝琪‧荒川（Betsy Arakawa）被發現雙雙陳屍美國新墨西哥州家中。據法醫驗屍結果顯示，貝琪正是死於漢他病毒肺症候群，哈克曼則在1週後因心血管疾病自然死亡。

● 漢他病毒會人傳人嗎？

漢他病毒通常不會人傳人，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，主要流行於智利和阿根廷型別「安地斯病毒」是個例外，目前已有證據顯示這種病毒能有限度人傳人。

新墨西哥大學健康科學中心（Health SciencesCenter）免疫學家暨副教授布萊德福特（StevenBradfute）說：「在郵輪上出現漢他病毒感染，是任何人都始料未及的狀況。」

● 漢他病毒肺症候群常見症狀與危險性？

據美國CDC資料，安地斯病毒是引起「漢他病毒肺症候群」主因之一，患者接觸病毒後約1週至8週會開始出現症狀，初期症狀包括發燒、肌肉痠痛（尤其是大腿、臀部、背部和肩膀）、疲勞、頭痛、頭暈、發冷以及噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃症狀。

初期症狀出現4天至10天後，可能進一步出現咳嗽、呼吸困難、胸悶、肺積水等呼吸道症狀。值得注意的是，一旦出現呼吸道症狀，死亡率將高達38%，由於初期症狀與流感類似，容易延誤診斷。

● 漢他病毒如何治療及預防？

據美國CDC資料，漢他病毒目前既無疫苗也無特效藥，患者只能接受支持性療法，如休息、補充水分和症狀治療，嚴重呼吸困難者可能需要使用呼吸器，及早就醫有助於提高存活率。

在疫苗研發方面，美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）研究團隊今年2月針對安地斯病毒疫苗候選株發表研究進展，但目前僅進行到小鼠實驗；另有一項針對安地斯病毒疫苗的人體試驗顯示，能引起健康成人的免疫反應。

由於目前並無有效疫苗可用，美國CDC建議民眾無論在家中、工作場所或進行戶外活動時，都應避免與囓齒動物的接觸，例如可封堵住家或車庫縫隙以防止動物進入室內、設置捕鼠器，以及清除任何可能吸引老鼠的食物。

● 郵輪感染源為何？乘客和船員將面臨什麼？

目前相關單位還未找到船上的感染源。布萊德福特表示，船上一旦確定有受感染的囓齒動物，公衛官員可能會要求徹底清消，屆時會先以消毒劑噴濕所有表面，以避免病毒微粒飄散至空氣中。

由於漢他病毒的潛伏期最長達8週，因此乘客和船員下船後可能仍需接受數週的監測。布萊德福特說，若此病毒株能人傳人，乘客將接受嚴格的接觸者追蹤。