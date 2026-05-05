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巴西小飛機撞住宅建築3死 畫面顯示閃避高樓轉向

中央社／ 好景市4日綜合外電報導
巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）今天發生小型飛機撞上住宅建築的墜機事故。 歐新社
巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）今天發生小型飛機撞上住宅建築的墜機事故。 歐新社

巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）今天發生小型飛機撞上住宅建築的墜機事故，造成3人死亡、2人受傷。

綜合法新社和路透社報導，根據消防單位說法，這架載有5人的小飛機於當天下午從距離好景市中心約8公里的龐布亞機場（Pampulha Airport）起飛，目的地為聖保羅（Sao Paulo）。

但起飛僅數分鐘後，飛機便墜落於1棟三層樓的住宅建築。

好景市所在的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）消防單位表示，正副駕駛當場罹難，機上3名乘客緊急送醫。

當地醫療機構指出，其中1名傷者傷重不治，另2人則持續留院治療，目前情況穩定。

消防單位表示，儘管飛機直接撞擊建築物，但屋內無人受傷，且建築結構並無「明顯倒塌風險」。

消防單位說，飛機撞擊的是建築物的樓梯間，可能因此避免更多傷亡。

消防官員告訴新聞網站G1說：「如果飛機撞到建築物側面，可能會直接衝進有人居住的公寓。」

巴西環球電視台（TV Globo）直升機當時在附近，拍攝到飛機失事前的最後畫面。畫面顯示，飛機快速失去高度，向左轉閃避較高樓房後，撞上這棟三層樓建築，墜落在停車場。

消防單位公布的圖片可見救難人員協助住戶疏散。

巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）今天發生小型飛機撞上住宅建築的墜機事故。 歐新社
巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）今天發生小型飛機撞上住宅建築的墜機事故。 歐新社

巴西 墜機

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