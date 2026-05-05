郵輪疑爆漢他病毒疫情釀3死 150人受困船上待撤離

一艘荷蘭籍郵輪疑似爆發「漢他病毒」疫情釀3死，仍有近150人受困船上，後續有望在西班牙靠岸撤離，另有2人待緊急送醫。世衛組織指出，船上共2例確診、5例疑似病例。

綜合路透社與法新社報導，荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的「洪迪亞斯號」（MVHondius）近日傳出3人疑似感染漢他病毒（hantavirus）病逝，分別為一對荷蘭夫妻及一名德國籍人士。

泛海探險公司指出，目前有近150名旅客受困船上，在出現症狀的患者當中，有1名英國乘客正在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）加護病房接受救治，另有2名船員仍在船上需「緊急醫療照護」。

這艘郵輪昨天原欲停靠維德角共和國（CapeVerde），但遭當局以防疫為由拒絕，並禁止乘客下船。維德角衛生部今天表示，針對船上部分人員請求派遣醫療專機，正待荷蘭與英國政府核准。

世界衛生組織（WHO）在聲明中指出，這艘郵輪上共有2例實驗室確診及5例疑似病例。協助處理此次疫情的荷蘭國家公共衛生與環境研究所（RIVM）則表示，1名出現症狀的患者已確診漢他病毒；知情人士透露，荷蘭女性死者也確診。

泛海探險公司發言人表示，為防疫情擴散，已指示所有乘客留在艙房內，儘管漢他病毒人傳人情況罕見，但潛伏期仍可能長達數週，有部分感染者可能尚未出現症狀，目前正研議能否在西班牙拉斯帕馬斯（Las Palmas）和田尼利夫島（Tenerife）讓乘客接受篩檢後下船。

據泛海探險公司資料，這艘郵輪3月從南美洲阿根廷出發，行程主打南極自然探險，船上乘客及船員共149人、涵蓋23個國籍，主要包括英國、西班牙及美國乘客，以及菲律賓的船員。

荷蘭國家公共衛生與環境研究所發言人指出，目前疫情源頭仍不明，「可以想像例如船上的老鼠將病毒傳給了乘客。但另一種可能性是，在南美洲停留期間，人員透過老鼠等媒介受到感染，進而發病」。

日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）客座教授鮑許（Daniel Bausch）表示，有部分證據顯示，在阿根廷和智利發現的漢他病毒型別「安地斯病毒」（Andes Virus）存在人傳人情況，「但好消息是…這不會演變成大規模疫情」。

據疾管署資料，「漢他病毒」主要透過吸入含有鼠類分泌物或排泄物的空氣微粒傳播感染，人與人之間的傳播極為罕見，僅安地斯病毒引發的漢他病毒肺症候群有人傳人的情形，潛伏期最長可達2個月。