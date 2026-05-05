Met Gala華服爭奇鬥艷 但要怎麼上廁所？女星坦承曾尿在冰桶裡…

時尚界最華麗的一夜，紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala盛事，不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」，例如：當有人突然想上廁所時，該怎麼辦？

據紐約郵報報導，在這場活動中，明星們往往被拉鍊封進禮服、縫入造型，甚至被塑形衣「擠」進完美輪廓裡。於是，「上廁所」這件小事，瞬間變成需要精密規畫的後勤任務，不僅要有備案，還得避免攝取液體。當晚最熱門的話題，不是誰拍出最佳廁所自拍，而是誰成功完成這項任務。

對多數與會者而言，「解決生理需求」甚至發展出一整套隱形服務產業。

那些華麗誇張的禮服，往往需要整個團隊協力才能卸下，有時甚至得整件鋪在地上處理。

圖為2025年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）

因此，許多大明星會帶上自己的助理到場。盡管主辦單位提供不少「現場協助人員」幫忙整理裙襬，但大多數名人仍只會把「陪同上廁所」這種任務交給自己最信任的人，這樣的內幕，也讓外界津津樂道。

有的禮服藏「解放機關」 有明星互相幫忙撩裙

部分設計師也會預先設想這個問題，在禮服中設計隱密的「機關開口」，讓明星不必完全拆解造型也能如廁。

造型師弗里德曼(Mickey Freedman)指出，「在這種情況下，真正的英雄通常是設計師和裁縫。」他補充，這其實是他為藝人打造造型時，一定會提前討論的關鍵細節。

流行樂天后凱蒂佩芮(Katy Perry)曾坦言，這需要極大的自制力，以及她的祕密武器GoGirl，一種讓女性能站立如廁的小裝置。模特哈洛(Winnie Harlow)透露，凱蒂佩芮甚至曾幫她在廁所裡撐起裙襬，證明在Met的廁所裡，就連一流明星也會彼此充當助理。

坎達兒珍娜 曾在車子上尿在冰桶裡

就連金卡戴珊(Kim Kardashian)在2019年穿著Thierry Mugler設計的禮服時，也制定了完整的「如廁計畫」。坎達兒珍娜(Kendall Jenner)2022年赴宴途中，直接在廂型車裡用冰桶應急；她事後曾說，「之後處理我尿液的人一定很崩潰，我真的很抱歉。」

諷刺的是，比起紅毯造型本身，許多明星更期待的，其實是能順利「解放膀胱」。歌手莎賓娜(Sabrina Carpenter)去年出席時就表示，她最期待的竟然是能成功上廁所，因為過去幾次造型限制，她從未如願。

對其他人而言，最保險的策略或許就是「脫水」，不少與會者乾脆選擇不喝水。