快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

Met Gala華服爭奇鬥艷 但要怎麼上廁所？女星坦承曾尿在冰桶裡…

世界日報／ 編譯馬雯婷／綜合報導
瑪丹娜4日出席Met Gala的造型吸睛，只是如廁恐得費一番功夫。(路透)
瑪丹娜4日出席Met Gala的造型吸睛，只是如廁恐得費一番功夫。(路透)

時尚界最華麗的一夜，紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala盛事，不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」，例如：當有人突然想上廁所時，該怎麼辦？

據紐約郵報報導，在這場活動中，明星們往往被拉鍊封進禮服、縫入造型，甚至被塑形衣「擠」進完美輪廓裡。於是，「上廁所」這件小事，瞬間變成需要精密規畫的後勤任務，不僅要有備案，還得避免攝取液體。當晚最熱門的話題，不是誰拍出最佳廁所自拍，而是誰成功完成這項任務。

對多數與會者而言，「解決生理需求」甚至發展出一整套隱形服務產業。

那些華麗誇張的禮服，往往需要整個團隊協力才能卸下，有時甚至得整件鋪在地上處理。

圖為2025年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）
圖為2025年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）

因此，許多大明星會帶上自己的助理到場。盡管主辦單位提供不少「現場協助人員」幫忙整理裙襬，但大多數名人仍只會把「陪同上廁所」這種任務交給自己最信任的人，這樣的內幕，也讓外界津津樂道。

有的禮服藏「解放機關」 有明星互相幫忙撩裙

部分設計師也會預先設想這個問題，在禮服中設計隱密的「機關開口」，讓明星不必完全拆解造型也能如廁。

造型師弗里德曼(Mickey Freedman)指出，「在這種情況下，真正的英雄通常是設計師和裁縫。」他補充，這其實是他為藝人打造造型時，一定會提前討論的關鍵細節。

流行樂天后凱蒂佩芮(Katy Perry)曾坦言，這需要極大的自制力，以及她的祕密武器GoGirl，一種讓女性能站立如廁的小裝置。模特哈洛(Winnie Harlow)透露，凱蒂佩芮甚至曾幫她在廁所裡撐起裙襬，證明在Met的廁所裡，就連一流明星也會彼此充當助理。

坎達兒珍娜 曾在車子上尿在冰桶裡

就連金卡戴珊(Kim Kardashian)在2019年穿著Thierry Mugler設計的禮服時，也制定了完整的「如廁計畫」。坎達兒珍娜(Kendall Jenner)2022年赴宴途中，直接在廂型車裡用冰桶應急；她事後曾說，「之後處理我尿液的人一定很崩潰，我真的很抱歉。」

諷刺的是，比起紅毯造型本身，許多明星更期待的，其實是能順利「解放膀胱」。歌手莎賓娜(Sabrina Carpenter)去年出席時就表示，她最期待的竟然是能成功上廁所，因為過去幾次造型限制，她從未如願。

對其他人而言，最保險的策略或許就是「脫水」，不少與會者乾脆選擇不喝水。

延伸閱讀

Met Gala明星光鮮背後的狼狽：上廁所比走紅毯還難

Met Gala／BLACKPINK首度全員到齊 Jennie化身美人魚、Jisoo獻處女秀

Met Gala／Lisa「多一雙手」震撼全場 薄紗氣場全開

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

相關新聞

搭機像坐大怒神？陸掀機長道歉潮 專家示警「隱形殺手」升級

「命差點沒了。」近期中國大陸社群平台上，大量旅客分享搭機「空中驚魂記」，有人形容像在坐雲霄飛車、大怒神，也有人餐點還沒打開就整份飛落地面。甚至有機長在飛行後親自發文向乘客道歉，坦言「顛了一路，差點給我

Met Gala登場 「貝佐斯贊助」惹爭議 傳有來賓因此不去了

一年一度的時尚饗宴、紐約「大都會藝術博物館」(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴Met Gala 4日舉行，但是今年活動贊助人、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)夫

Met Gala華服爭奇鬥艷 但要怎麼上廁所？女星坦承曾尿在冰桶裡…

時尚界最華麗的一夜，紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala盛事，不只星光熠熠，也帶來了一些「黃金般的煩惱」，例如：當有人突然想上廁所時，該怎麼辦？

郵輪疑爆漢他病毒釀3死 5大QA掌握潛伏期與防疫重點

一艘郵輪近日疑因漢他病毒疫情釀3人死亡、多人不適，引發全球高度關注。漢他病毒究竟如何傳播、是否會人傳人、有無藥物可治療、...

巴西小飛機撞住宅建築3死 畫面顯示閃避高樓轉向

巴西東南部大城好景市（Belo Horizonte）今天發生小型飛機撞上住宅建築的墜機事故，造成3人死亡、2人受傷…

郵輪疑爆漢他病毒疫情釀3死 150人受困船上待撤離

一艘荷蘭籍郵輪疑似爆發「漢他病毒」疫情釀3死，仍有近150人受困船上，後續有望在西班牙靠岸撤離，另有2人待緊急送醫。世衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。