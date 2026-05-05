Met Gala登場 「貝佐斯贊助」惹爭議 傳有來賓因此不去了

一年一度的時尚饗宴、紐約「大都會藝術博物館」(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴Met Gala 4日舉行，但是今年活動贊助人、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)夫婦卻引來強烈反彈與抵制聲浪。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)早在上個月即對外宣布，打破數十年傳統，婉拒出席Met Gala，並強調以市政優先。

影星安海瑟威禮服上有和平鴿。(美聯社)

歌手碧昂絲在Met Gala的造型令人驚艷。(美聯社)

自Met Gala宣布貝佐斯與妻子桑契斯(Lauren Sánchez Bezos)是今年活動的主要贊助人兼榮譽主席之後，引發社群媒體一片譁然，英國激進社運組織「大家討厭馬斯克」(Everyone Hates Elon)在紐約街頭貼海報指控：「貝佐斯Met Gala：剝削勞工促成」，以譴責亞馬遜長期侵犯勞工權益並呼籲抵制。

「大家討厭馬斯克」發言人稱，「我和大家一樣熱愛名流文化與時尚，但貝佐斯加入讓Vogue雜誌顯得無關緊要，別告訴我貝佐斯摻一腳是因為他的時尚品味。」

在活動舉行前的數周，一場熱烈的反貝佐斯運動在紐約街頭、地鐵以及網路上爆發，社群媒體用戶將該活動形容為「亞馬遜Prime晚會」或「貝佐斯舞會」。八卦小報上也充斥著關於明星緊張不安、時尚界人士不滿的報導，還包括一些過去曾出席的來賓選擇避開的傳聞。

韓裔歌手奧黛麗．努娜4日出席Met Gala。(路透)

冬奧花滑冠軍劉美賢 (Alysa Liu)首度參加Met Gala。(歐新社)

Met Gala向來是全球最受矚目的紅毯盛會，影響力早已超越原本為Met慈善募款的目的。中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins College of Art and Design)助理講師布萊克曼(Cally Blackman)感嘆道：「貝佐斯的贊助讓這項活動失去更多光環。」

面對抵制聲浪，Met館長兼執行長霍萊因(Max Hollein)仍堅持Met Gala活動對於推廣時尚藝術有不可抹滅的功勞。

英國女星蘇琪．沃特豪斯4日出席Met Gala。(路透)