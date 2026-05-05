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戰火推升油價機票變貴 歐洲客赴亞洲旅遊意願受影響

中央社／ 布魯塞爾4日專電
位於荷蘭，專門經營台日旅遊市場的Kunji Travel創辦人楊政勳說，受到戰爭影響，歐亞長程航班的票價越來越高，許多歐洲遊客放棄赴亞洲旅行，詢問度較往年同期明顯衰退。中央社
位於荷蘭，專門經營台日旅遊市場的Kunji Travel創辦人楊政勳說，受到戰爭影響，歐亞長程航班的票價越來越高，許多歐洲遊客放棄赴亞洲旅行，詢問度較往年同期明顯衰退。中央社

美伊戰爭造成燃油價格居高不下，連帶拉高機票價格、影響旅遊意願。旅遊業者指出，近期歐亞長程航線的票價越來越高，許多歐洲遊客放棄赴亞洲旅行，詢問度較往年同期明顯衰退。

中東戰火持續超過2個月，燃油價格持續高漲與不確定因素增加，不但造成航空公司壓力，也直接影響歐洲旅客搭乘長途航班前往亞洲旅遊，或從事商務活動的安排。這樣的變化，第一線的旅遊業者相當有感。

位於荷蘭，專門經營台日旅遊市場的Kunji Travel創辦人楊政勳接受中央社採訪分析，部分航線確實受到戰爭與油價的影響，目前從荷蘭飛往台、日的長程航班大部分照常運作，但有很多歐洲的短程航班因能源問題而取消。

他認為，航空公司仍是考量最大利益，長程航班目前受到的影響相對沒短程航班那麼大，然而長程航班直接面對的挑戰是高漲的機票價格。

楊政勳說明，現在長程航班機票價格比起開戰之前已經漲了至少30%，連帶影響消費者的購票意願。以實務上情形來看，目前約有8到9成正在洽談購票業務的客戶選擇將考慮的周期拉長。

他也提到，以往4月、5月進入旅遊高峰期，加上歐洲人都會提早規劃，很多客人會在這段時間計畫秋季的行程。然而業內普遍觀察，今年在4、5月前來諮詢長程旅遊方案並成交的案子，明顯大幅下降。

他分析，許多歐洲消費者認為世界局勢不穩定，想避免風險，有旅行規劃的人，可能轉而在歐洲境內進行短程旅行。

楊政勳主要經營歐洲旅客赴台、日旅遊與商務行程，他表示，目前台、日的合作夥伴尚未反映任何問題，然而若是戰爭持續、油價繼續上漲，屆時影響不只是航班，對旅遊成本跟價格上的衝擊將會更顯著。

油價

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