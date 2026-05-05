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波蘭學測開跑 近45萬考生創歷年紀錄

中央社／ 華沙4日專電

2026年波蘭中學畢業考試（Matura，波蘭學測）4日正式拉開帷幕，根據波蘭中央考試委員會（CKE）最新統計，今年全國共有約45萬名考生投入考場，規模之大創下歷年紀錄。

週一上午9時，首場必修科目「波蘭語」正式開考，考試時間共計240分鐘，內容包含波蘭語應用、歷史文學測驗以及作文3大部分。

波蘭語考科中最關鍵的部分是作文，佔總分60分的35分。今年考生必須從以下兩個命題中擇一撰寫作文：「工作對個人及其周遭現實的影響」或「對人們而言，他人的看法何時變得重要？」在作文中，學生必須援引指定閱讀書目、相關背景和其他文學作品作答。

根據波蘭主流新聞門戶網站Gazeta.pl報導，不少考生提前交卷，並於試後在X平台發表評論，反映波蘭語測驗「比預期的簡單」，認為今年的考題相較往年更平易近人且具備發揮空間。

接下來兩天考生將分別迎來數學與現代外語測驗。整個5月，波蘭學子將陷入筆試與口試交織的馬拉松行程，直到21日結束所有紙筆測驗、30日結束口試。

這45萬名考生除了必須參加波蘭語、數學及現代外語等3科必修考試，並在這些科目中取得至少30%的分數外，還必須選擇至少一門「進階科目」，並參加波蘭語和現代外語2項口試。

進階科目包括進階波蘭語、進階數學、進階外語、生物、化學、哲學、物理、地理、歷史、藝術史、音樂史、資訊科技、拉丁語與古代文化、社會學、少數民族及族裔語言以及地方語言等。

自選的進階科目沒有及格門檻，考生僅需參與即可。波蘭新聞Interia報導，中央考試委員會指出，今年最受高中應屆畢業生青睞的進階科目為英文，進階數學位居第2，地理則排名第3。

至於考生人數創下紀錄，主要原因包括疫情後效應，以及近些年學制的調整。

學測成績將於7月8日由中央考試委員會公布，同日學生也將領取畢業證書，補考則安排在8月24日至25日舉行，而這些成績將成為波蘭應屆畢業生跨入心儀大學門檻的通行證。

波蘭 學測 數學

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