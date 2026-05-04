兩天兩起出軌…立陶宛鐵路系統拉警報 當局展開調查

立陶宛近日接連發生列車出軌事故，影響鐵路運輸。國營鐵路集團LTG表示，儘管交通已恢復，部分路線仍可能出現延誤；官方呼籲在調查結果出爐前，避免臆測事故原因。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，其中一起事故發生於3日深夜，一列由立陶宛帕萊莫納斯（Palemonas）開往德國杜伊斯堡（Duisburg）的貨運列車，在耶謝亞（Jiesia）出軌，涉及1輛火車頭及4節車廂。另一起事故則於2日發生在古茲尤奈（Gudžiūnai），多節載運砂石的車廂出軌。

報導指出，目前2處事故地點仍在進行修復作業。LTG表示，部分路線可能出現最長約30分鐘延誤。

據報導，LTG代理執行長倫斯卡斯（ArūnasRumskas）表示，由於短時間內發生2起事故，公司將針對各種可能原因進行全面調查。

倫斯卡斯指出，在耶謝亞發生事故的地點為一處複雜鐵路樞紐，設有多個轉轍器，且歐洲常用的1435毫米標準軌與前蘇聯體系使用的1520毫米寬軌在此交會，需透過軌道切換或調度轉換行駛路線，使該區段結構與操作相對複雜。

針對媒體詢問事故是否與蓄意破壞行動有關，交通部長塔明斯卡斯（Juras Taminskas）昨日在記者會上表示，事故可能與基礎設施老化或其他因素有關，但目前尚難定論，呼籲外界在調查結果出爐前避免臆測。

他表示，相關調查由司法部安全調查單位及LTG共同進行，預計需時1至2個月完成。

根據報導，該列車共載運20多節車廂，裝載不同貨物，其中包括危險物質甲醇，但未發生外洩或環境污染，僅有少量冷卻液滲出。警方已展開初步調查，目前研判為技術性事故，未發現涉及刑事犯罪跡象。