台馬文創跨域合作 原創設計進軍東南亞

台灣文創進軍馬來西亞，除展示原創插畫風格與創作模式，也呈現文化內容結合AI技術的發展方向，讓靜態插畫延伸為可分享與應用的數位內容，進一步展現台灣文創影響力。

2026年「吉隆坡插畫藝術博覽會」自1日起在吉隆坡文創園區GMBB舉行。台灣共有17家文創業者參展，並與在地出版社合作，策畫「Taipei Corners」主題專區，將台北的街角帶到吉隆坡，展現原創插畫創意，呈現台灣設計美學與文化能量。

博覽會為期3天，吸引吉隆坡與北馬檳城等地的文創業者參與。松山文創園區副總監戴星磊告訴中央社，台灣民主自由開放的社會氛圍提供創意發展的土壤，帶動文創產業蓬勃發展，也促成許多優秀創作者走向海外。這次共有17個品牌參展，並將於大將文化出版社展售6個月。

因應AI發展，台灣文創業者在博覽會中導入「AI互動生成」技術，簡化複雜技術流程，透過動作捕捉與感測裝置，讓使用者進入由IP圖像建構的沉浸式體驗空間，展現數位應用的創新能力，並為IP品牌拓展多元發展可能。

參展業者玩食藝術、插畫藝術家王意馨受訪指出，她以飲食文化與個人旅行經驗進行繪畫創作，台灣人與馬來西亞人都很懂吃，非常熱衷飲食文化，透過這次展會的文化交流，將提供很多發想空間。

另有原本專注於插畫文具與生活雜貨開發的台灣業者，近年逐步拓展至IP圖像授權與跨界聯名合作，並以發展具永續性的國際IP為長期目標，透過創新合作，拓展設計理念。

台灣參展業者以「科技賦能」與「通路深耕」為主軸，在交流茶會中，以台灣茶文化為題策劃「茶引自然・器載人文」活動，促進台馬文創交流。除駐馬來西亞台北經濟文化辦事處文化組外，大馬在地文化業者如大將文化、馬來西亞漫畫協會也和台灣品牌深入互動。

今年「吉隆坡插畫藝術博覽會」，除大馬外，包括台灣、韓國、泰國、日本、新加坡、越南、印尼等國逾300名插畫家參與。