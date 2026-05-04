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台灣與南韓攜手推廣觀光 鎖定加拿大市場推「雙國旅遊」

中央社／ 溫哥華3日專電

高油價導致全球旅遊價格昂貴，如何玩得開心且物超所值非常重要。台灣和韓國政府攜手合作向加拿大人推廣旅遊觀光，歡迎一趟行程走訪台韓兩國，不僅盡嚐兩國美食，還可體驗健診和醫美服務。

台灣觀光署和韓國觀光公社聯合舉辦「台韓觀光之夜」活動，向100多位旅遊業者和專家介紹台灣和韓國的獨特旅遊魅力。以「區域旅遊串聯」為核心概念，鼓勵加拿大人赴亞洲旅遊時，將台灣、韓國同時列入「必遊清單」，體驗兩國飲食、文化與生活之美，打造深度的療癒型旅行方式。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢說，從北美經由台灣銜接亞洲各城市非常便捷，也非常安全，很高興這次與韓國攜手合作推廣觀光。

她說，面對國際地緣政治動盪，海外旅遊的安全性成為旅客關注焦點，根據全球最大生活成本資料庫Numbeo發布的2026年全球安全指數，台灣位列第4，顯見台灣安全情況獲得國際社會高度認可。

李思賢表示：「台灣不僅安全，還很便捷，有高鐵、台鐵、捷運等多重公共交通系統緊密串接台灣大小城鎮。」她強調，持國外護照者可享高鐵三日無限暢遊、四大捷運系統任選一、台灣好行遊玩路線任選一，享受物超所值的自由行，深度探索台灣風土人情。

韓國觀光公社多倫多辦事處主任吳尤娜（YounaOh，音譯）很欣喜這兩年從加拿大和台灣赴韓國旅客人數快速成長。

韓國3月的外國旅遊人數已超越2019年3月疫情前水準，而同期間台灣赴韓旅遊人數激增95%，增幅居全球之冠。2025年加拿大訪韓旅客達28.2萬人次，年增約11%；2026年第一季度加拿大訪韓人數年增19%，增加約1萬人。

流行音樂天團防彈少年團（BTS）3月的回歸音樂會，吸引大批國外粉絲湧入首爾。

吳尤娜說：「到韓國一定要欣賞K-pop，也千萬不能錯過美食，歡迎加拿大人好好嚐嚐韓國的泡菜、炸雞、烤肉和海鮮等。」她也不忘推銷台灣美食，說：「就像很多外國朋友一樣，我也很喜歡珍珠奶茶。」

大華旅遊負責人劉治坤認為同時暢遊台灣和韓國，對加拿大人來說很有吸引力。「這兩個國家都有豐富的山水風光，很適合愛大自然的加拿大人。除了美食外，這兩個國家在健診和醫美產業都極富盛名，旅客可在台灣做健診、到韓國做醫美，『內在和外在美兼具』的行程，何樂而不為？」

加拿大最大旅行社之一Travel Masters的營運總監葛林伍德（Mark Greenwood）3月中率團前往台灣「踩線」，參觀台灣燈會、中正紀念堂、國際蘭展、台南古城等地方，同時前往雲林草嶺石壁體驗炒茶、炒咖啡行程。「台灣絕對是旅遊的瑰寶，雲林草嶺石壁及國際蘭展都讓我印象極為深刻，我想好好包裝台灣行程，讓更多加拿大人認識台灣。」

舊金山 韓國 觀光

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