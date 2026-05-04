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菲律賓地牛翻身！薩馬島驚傳規模6.0地震 目擊者：來得又急又猛

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓薩馬島當地時間4日下午2時09分50秒發生規模6.0地震。圖/擷自@phivolcs_dost在X的照片
菲律賓薩馬島當地時間4日下午2時09分50秒發生規模6.0地震。圖/擷自@phivolcs_dost在X的照片

法新社報導，菲律賓薩馬島（Samar）當地時間4日下午2時09分50秒發生規模6.0地震，東薩馬省、萊特省和薩馬省等地明顯感受搖晃，目前未傳出人員傷亡。

根據美國地質調查所（USGS）最新觀測資料，這起地震震源深度為73.3公里，震央距離薩馬島東部聖朱利安（San Julian）約9公里。

一名當地警員告訴法新社，地震「來得又急又猛，警察局屋頂連接處的一根橫梁斷了……我看到一些家具位移」。他補充，現在和同仁員警都待在戶外，擔心會有餘震。

菲律賓位於太平洋「火環」上，這是一條從日本延伸至東南亞、再橫跨太平洋盆地的強烈地震活動帶，因此幾乎每天都會發生地震。

數日前，菲律賓中部宿霧省財發生規模6.9地震。根據政府數據，造成76人死亡，7.2萬棟房屋被毀或受損。

地震 菲律賓

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