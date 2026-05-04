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菲律賓馬永火山噴發火山灰 逾300戶家庭撤離

中央社／ 馬尼拉4日綜合外電報導

菲律賓官員今天表示，由於馬永火山（Mayon）山坡上的熔岩沉積物崩塌，噴湧出大量火山灰並形成「火山碎屑流」，目前已有超過300戶家庭被迫撤離。

美聯社報導，菲律賓火山暨地震研究所（PhilippineInstitute of Volcanology and Seismology）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）表示，馬永火山自今年1月開始斷斷續續小規模噴發，這次也沒有發生爆發性噴發。

不過，巴科科爾指出，位於馬永火山西南坡的大量熔岩沉積物2日入夜前突然崩落，高溫岩塊、火山灰與氣體形成「火山碎屑流」。

官員表示，目前未傳出人員傷亡，但濃煙般的火山灰飄散至3個城鎮、共87個村莊，令許多民眾措手不及，並因能見度極差，導致駕駛人行車受阻。

位於火山山腳附近的卡馬利鎮（Camalig）鎮長巴爾多（Caloy Baldo）說：「火山灰實在太厚了，就連國道上的能見度都是零…部分村民感到恐慌，但我們建議他們保持冷靜。」

巴爾多今天表示，火山灰波及到蔬菜田，並導致卡馬利鎮4頭水牛和1頭乳牛死亡，「目前雖已平靜下來，但危險始終存在」，後續清理工作正在進行當中。

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