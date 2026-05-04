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以寬恕取代仇恨 猶太男子原諒殺父兇手
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
去年雪梨邦迪海灘槍擊事件中一位倖存者，雖身受重傷且目睹父親遇害，仍選擇原諒兇手。對他而言，饒恕是為了讓自己不再被仇恨束縛，並深信上帝要他擁有快樂、喜悅且自由的餘生。
2025年12月14日傍晚，位於澳洲雪梨邦迪海灘的Archer Park，許多猶太家庭正參加一場名為「海邊哈努卡」的慶祝活動，活動進行到一半卻突然爆發激烈槍擊聲。一對受ISIS啟發的父子檔槍手，採取無差別掃射的方式攻擊人群，最終造成15人傷重不治。
不再被仇恨束縛
《基督教廣播網》報導，一名手臂中彈的猶太裔男子雅科夫 (Ya'akov Tetleroyd) 成功存活下來，但其父親卻在這場襲擊中不幸喪命。近期，雅科夫在受訪時表示，儘管身受重傷、並經歷了巨大痛苦，其最終選擇原諒殺害他父親的兇手，並強調饒恕是為了讓自己不再被仇恨束縛。
神希望我活下去
《澳洲廣播公司》報導，雅科夫在這場襲擊中失去了父親，其手臂也因槍傷而有截肢風險，並經歷了多次複雜的手術與艱辛的復健過程。然而，雅科夫仍選擇以寬恕取代仇恨，以避免陷入永無止盡的怨恨循環。
如今，原諒並不是因為痛苦消失了，而是在經歷深沉痛苦之後，為明亮的未來做好準備。雅科夫將原諒歸功於猶太信仰，儘管他在世俗中哀悼父親的離去，但他深信：「上帝希望我活著，也希望我快樂、喜悅且自由地活下去。」
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