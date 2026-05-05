快訊

聯發科二度跳空漲停！電子權值大軍卻腳步紊亂 台股多空激戰40,800關

中東停火岌岌可危！阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 最大港口竄火柱畫面曝光

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

聽新聞
0:00 / 0:00

「中途咬斷」掉回碗裡沒教養？日本掀吃麵禮儀論戰 網嘆：管太寬

聯合新聞網／ 綜合報導
在日本怎麼吃麵最禮貌？連日本人自己都爭論不休。 示意圖／ingimage
在日本怎麼吃麵最禮貌？連日本人自己都爭論不休。 示意圖／ingimage

日本拉麵或烏龍麵店用餐時的吃麵習慣，竟意外引發了一場「餐桌禮儀」攻防戰！據日媒「キャリコネニュース」報導，近期網路論壇上有篇關於「吃麵中途咬斷，掉回碗裡是否缺乏教養」的文章，掀起兩派網友的激烈論戰。

引發討論的起因，是一名網友抱怨無法接受有人吃麵不一口氣吸完，而是中途咬斷讓麵條掉回湯裡。「禮儀派」網友支持此觀點，認為將沾過口水的麵條放回碗中，在衛生與觀感上都不佳，且碗底殘留的麵條也極不美觀。

對此，「咬斷派」網友則提出諸多現實考量強烈反擊。例如：麵條太長中氣不足、怕燙無法大口吸食，或是為了避免湯汁飛濺弄髒衣物。有人更質疑，吃炸雞或麻糬能咬斷，為何只有吃麵會放大檢視？加上近年來日本社會討論吃麵發出巨響的「麵條騷擾」（Noodle Harassment），讓不少人無奈感嘆：「吸麵條出聲被嫌吵，咬斷又嫌髒，到底該怎麼吃？」

這場論戰也讓發文者反遭炎上，挨轟根本是管太寬的「規矩魔人」。許多網友直言「不想和那種連別人碗裡的事都要管的人同桌吃飯」。在講求多元的時代，每個人的身體狀況與飲食習慣皆不相同，或許專心享用眼前的美食，不過度干涉他人，才是最得體的用餐禮儀。

拉麵 日本 教養

延伸閱讀

日本超另類「深夜怪談咖啡廳」！590元吃喝到飽 嚇壞客人可抱走獎金

烏龍賤賣4萬元寶可夢卡！日店家稱買方「落跑」遭炎上 律師分析觸法關鍵

「沒外籍人力只好用本國人」日連鎖餐廳社長失言挨轟 網怒：把年輕人當什麼？

處理麻煩、吐籽心累…日本人不愛吃水果 催生超強「進化版」

相關新聞

「中途咬斷」掉回碗裡沒教養？日本掀吃麵禮儀論戰 網嘆：管太寬

日本拉麵或烏龍麵店用餐時的吃麵習慣，竟意外引發了一場「餐桌禮儀」攻防戰！據日媒キャリコネニュース報導，近期網路論壇上有篇關於「吃麵中途咬斷，掉回碗裡是否缺乏教養」的文章，掀起兩派網友的激烈論戰。

營業前排人龍！日本IKEA超佛咖哩飯只要20元 官方曝背後策略

根據日媒FNN報導，愛知縣的IKEA長久手店，早上9點多還沒開門，店外就已經出現超過30人的排隊人潮。顧客們的目標，全是直奔二樓餐廳享用超低價的高CP值早餐。

戰火推升油價機票變貴 歐洲客赴亞洲旅遊意願受影響

美伊戰爭造成燃油價格居高不下，連帶拉高機票價格、影響旅遊意願。旅遊業者指出，近期歐亞長程航線的票價越來越高，許多歐洲遊客...

真實人生／女兒露營失蹤喪命 母遭控兇手力抗鄉民誹謗

2019年9月日本的山梨縣露營地發生一起失蹤事件，警、消、自衛隊出動上千人力地毯搜索，找不到7歲女童小倉美咲；2022年，美咲的骨頭碎片在山中被人發現，確認她不幸身亡。事發至今6年，難以讓事件成為過去

捐器官救4人…南韓導演金昌民遭毆身亡 事隔半年2嫌犯被拘捕

南韓導演金昌民去年於一間餐廳用餐時，遭其他客人毆打而身亡，時隔半年，法院今天簽發對2名嫌犯的拘捕令，因有逃亡及湮滅證據之...

越搭越餓！日電車握環驚見「金黃可樂餅」 神級行銷讓乘客流口水

搭車時，如果抬頭發現吊環上竟然掛著一塊炸得金黃酥脆的「可樂餅」，你會有什麼反應？據日媒J-Town Net報導，近期在日本社群平台X上就瘋傳著這樣一幅荒謬又搞笑的衝擊畫面，讓大批網友看了滿頭問號，直呼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。