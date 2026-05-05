「中途咬斷」掉回碗裡沒教養？日本掀吃麵禮儀論戰 網嘆：管太寬

在日本拉麵或烏龍麵店用餐時的吃麵習慣，竟意外引發了一場「餐桌禮儀」攻防戰！據日媒「キャリコネニュース」報導，近期網路論壇上有篇關於「吃麵中途咬斷，掉回碗裡是否缺乏教養」的文章，掀起兩派網友的激烈論戰。

引發討論的起因，是一名網友抱怨無法接受有人吃麵不一口氣吸完，而是中途咬斷讓麵條掉回湯裡。「禮儀派」網友支持此觀點，認為將沾過口水的麵條放回碗中，在衛生與觀感上都不佳，且碗底殘留的麵條也極不美觀。

對此，「咬斷派」網友則提出諸多現實考量強烈反擊。例如：麵條太長中氣不足、怕燙無法大口吸食，或是為了避免湯汁飛濺弄髒衣物。有人更質疑，吃炸雞或麻糬能咬斷，為何只有吃麵會放大檢視？加上近年來日本社會討論吃麵發出巨響的「麵條騷擾」（Noodle Harassment），讓不少人無奈感嘆：「吸麵條出聲被嫌吵，咬斷又嫌髒，到底該怎麼吃？」

這場論戰也讓發文者反遭炎上，挨轟根本是管太寬的「規矩魔人」。許多網友直言「不想和那種連別人碗裡的事都要管的人同桌吃飯」。在講求多元的時代，每個人的身體狀況與飲食習慣皆不相同，或許專心享用眼前的美食，不過度干涉他人，才是最得體的用餐禮儀。