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亮點不只美食！台灣成澳洲人旅遊熱點 遊客讚多元包容：不像其他國家

聯合新聞網／ 綜合報導
澳媒abc報導指出，不少澳洲遊客最初因美食來台，但最終吸引他們停留的，卻不只是味道。 示意圖／ingimage
澳媒abc報導指出，不少澳洲遊客最初因美食來台，但最終吸引他們停留的，卻不只是味道。 示意圖／ingimage

台灣近年逐漸成為澳洲旅客熱門旅遊地點。澳媒abc報導指出，不少遊客最初因美食而來，從夜市胡椒餅、刨冰、春捲到臭豆腐，都成為旅程亮點，但最終吸引他們停留的，卻不只是味道。

有澳洲旅客分享，來台後品嚐原住民料理、竹筒飯等在地食物，直言「從未體驗過」，也有人表示台灣飲食融合中、日與在地文化，呈現獨特風味，讓人印象深刻。

觀察旅遊結構變化，過去台灣觀光以中國大陸團客為主，但近年隨政策調整與兩岸關係變化，自由行旅客逐漸增加。台灣開放多國免簽，包括澳洲，使入境更便利，也帶動觀光成長。

數據顯示，2025年訪台外國旅客達約850萬人次，其中日本仍為最大來源，但澳洲旅客人數也持續上升，突破12萬人。儘管尚未回到疫情前水準，但成長趨勢明顯。

除了美食，許多旅客也被台灣的交通便利、自然景觀與社會氛圍吸引。有遊客表示，高鐵與其他交通系統便利、城市乾淨，且民眾友善，讓旅遊體驗更加舒適。

此外，台灣對多元族群的包容性也成為亮點。有旅客提到，作為同志伴侶，在台灣旅遊時能自在表達關係，「不像其他國家需要隱藏」，顯示台灣社會氛圍的開放。

近期一名澳洲YouTuber布蘭登（Brendan Sutton）來台展開機車環島之旅，也曾在Threads掀起討論。他在旅程第6天分享，受到陌生人關心與資助，甚至當場感動落淚。

布蘭登表示，有人主動詢問、關心旅程，也有民眾直接給予台幣1000元支持，讓他直呼「從未想過會收到這麼多陌生人的愛和支持」，感動表示這一刻將永遠銘刻在自己的心中。

澳洲 遊客 出國旅遊 美食

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