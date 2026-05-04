北韓女足隊5月將赴南韓參賽 2018年來首見

南韓統一部今天表示，一支北韓女子足球俱樂部本月將訪問南韓，這將是自2018年以來首度有北韓體育隊伍前來南韓參賽。

南北韓自1950年到1953年的衝突是以停戰協議而非和平條約結束，因此嚴格來說兩韓仍處於戰爭狀態，雙方的體育與文化交流也極為罕見。

法新社報導，南韓統一部表示，北韓有關當局向他們發布一份「通知」，告知奈古香女子足球俱樂部（Naegohyang Women's FC）將派出39名成員組成的代表團，將於5月20日在亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽（AFC Women's Champions League）4強賽對陣南韓水原女子足球俱樂部（Suwon FC Women）。

南韓統一部指出，這支代表團將包括27名球員與12名球隊工作人員，但沒有透露球隊抵達南韓的確切時間。

這場比賽的勝方將於5月23日參加亞足聯女子冠軍聯賽決賽，將對上澳洲的墨爾本城女子足球俱樂部（Melbourne City）或日本的東京綠茵美人隊（TokyoVerdy Beleza）。

南韓統一部在新聞稿中表示：「在4強賽輸球的隊伍

將於5月21日星期四打包回家，沒有安排季軍戰。」

這場比賽將是北韓自2018年派遣射擊、青少年足球與桌球代表團前來南韓以來，首支在南韓參賽的北韓體育隊伍。

平壤上一次派遣女足隊前來南韓是在2014年，當時北韓國家隊赴仁川參加亞運。

北韓女子足球國家隊是亞洲女足勁旅之一，近年屢次奪下國際賽事冠軍，在青少年層級表現特別突出。她們最近一次奪冠是在去年11月，當時在國際足球總會（FIFA）U-17女子世界盃決賽以3比0擊敗荷蘭。