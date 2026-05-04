戴沃躋身史上首位奪冠女馴馬師

黃金節奏(Golden Tempo)以黑馬之姿逆轉衝線在本屆肯塔基賽馬(Kentucky Derby)奪冠，讓牠的馴馬師雪莉‧戴沃(Cherie DeVaux)成為史上首位女性冠軍馴馬師；傳奇騎師唐娜‧布拉德斯(Donna Brothers)轉任賽事主播近30年後，決定在本屆賽會後封麥。賽前，布拉德斯與戴沃並肩走向備馬區的畫面與對話，成為女性在賽馬領域的傳承縮影。

運動員(The Athletic)新聞報導，戴沃首次帶馬征戰肯塔基馬賽便奪冠，讓她成為繼珍娜‧安東努奇(Jena Antonucci)於2023年貝爾蒙錦標賽(Belmont Stakes)奪冠後，第二位贏得三冠王賽事的女性馴馬師。

戴沃出生成長於紐約州薩拉托加溫泉市(Saratoga Springs)的賽馬世家，原先攻讀醫學院預科，後因搬家和課業壓力而回歸馬廄。

戴沃回憶當年的生涯轉折說道：「我媽說：『對面有個馬廄，妳只需要遛馬就好。』一切就這樣開始了。」

戴沃在薩拉托加的賽馬場跟隨馴馬師西蒙(Chuck Simon)工作六年，她受訪時提及2024年癌逝的西蒙，不禁哽咽：「查克一定非常驕傲，我能走到今天，全都是因為他。」

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，戴沃2017年擔任助理馴馬師，隔年取得正式執照，2024年奪得育馬者盃一哩大賽(Breeders' Cup Mile)，至今拿下近300場勝利、累計獎金逾3200萬元。

對於「黃金節奏」與騎師歐提茲(Jose Ortiz)的表現，戴沃激動地說：「荷西表現優異，他以精湛技巧讓牠衝到終點，真是不可思議。」

戴沃藉機向所有女性喊話：「我很高興能代表全天下所有女性，證明只要我們下定決心，什麼都做得到。」

另外，職涯累計1130勝績的傳奇騎師布拉德斯轉任NBC賽事主播近30年後，決定在本屆馬賽後引退。

有線電視新聞網報導，布拉德斯開賽前與戴沃一起走向備馬區，她提問戴沃，若能成為首位女性馬賽冠軍馴馬師代表什麼。

戴沃回答：「像妳這樣的女性，讓我的路走得更容易。我的職涯22年前在丘吉兒賽馬場(Churchill Downs)起步，我一直敬佩妳、尊敬妳，能讓妳陪著我走向備馬區是我的榮幸。」

這番溫暖的致敬對話，賽後成為女性在賽馬世界中薪火相傳的縮影。

對於此次賽會寫下多項歷史紀錄，戴沃表示，場道內外的辛苦從來不分性別，「性別從來不是我在這段旅程中最先想到的事，賽道是個艱難的地方，對兩性都是」。