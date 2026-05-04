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日本唐吉訶德「極簡腳踏車」賣到缺貨 專家憂：變相鼓勵違規

聯合新聞網／ 綜合報導
日本唐吉訶德賣到缺貨的「極簡腳踏車」，引發熱議。圖擷自唐吉訶德官網。
日本唐吉訶德賣到缺貨的「極簡腳踏車」，引發熱議。圖擷自唐吉訶德官網

根據日媒「週刊女性PRIME」報導，知名折扣殿堂「唐吉訶德」近期推出一款定價僅1萬1000日圓（約台幣2219元）的超平價腳踏車「Option-0」，引發社會熱議。該車款主打「無車燈、無車鎖、無置物架」的極限精簡規格。這項省略標準配備的做法，在日本網路上掀起正反兩極的討論。

從企業策略來看，唐吉訶德表示，此舉是為了體恤因物價高漲而對買車卻步的民眾。業者評估，許多消費者家中早已備有車鎖、車燈，且置物架的實際使用率也偏低，因此將配件改為由顧客視需求自行加購，藉此將價格壓到最低。該車款從3月在關東先行開賣後買氣熱烈，部分門市甚至售罄，代表確實精準符合部分市場需求。

不過，這波熱潮也引發交通專家與部分大眾的憂慮。反對意見指出，腳踏車夜間無燈行駛屬交通違規，依據日本4月新規可開罰5000日圓（約台幣1009元）。專家憂心，儘管店家宣稱結帳時會提醒「安裝車燈是法律義務」，但因不具強制力，部分消費者極可能抱持「為了省錢不加購」或「只在附近騎」的僥倖心理，增加夜間違規上路的風險，並質疑企業此舉有規避社會責任之嫌。

儘管爭議持續，唐吉訶德仍計畫於7月將該系列推廣至全日本，並視銷售情形，考慮將此模式應用於電動輔助腳踏車。如何在追求極致低價與確保交通安全之間取得平衡，成為這場熱銷現象背後值得深思的課題。

唐吉訶德 腳踏車 交通違規 物價 日本

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