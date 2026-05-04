月子中心抱錯嬰！護士稱無錯…人夫憑直覺求查驗DNA、尋回真兒子

抱錯嬰孩的事件在現實上演！馬來西亞1名人夫在網上表示，妻兒入住月子中心，初生兒子交由護士照顧，他們卻開始發現「兒子好像有點不一樣」，最初以為是疑神疑鬼下產生錯覺，繼續照顧眼前男嬰。惟人夫其後看到另1名男嬰，認出對方才是自己的兒子，護士卻堅持不是。

人夫在只有直覺，沒有實質證據下要求撤查，經比對2名男嬰的身體特徵，認為另1名嬰兒才是自己的兒子，而護士仍堅稱「我們怎麼可能搞錯呢？」。最終人夫堅持翻查監控紀錄及進行DNA檢測，最終證實護士半夜「把孩子放錯箱子了」，幸好他一眼認出親生兒子，才能盡早糾正認回兒子。

抱錯嬰兒子歷時3天，人夫形容那段日子「是我人生目前為止，最混亂、最失控」，夫妻都自責為何未能更早發現，而且已轉到其他月子中心，希望透過公開是次事件，提醒父母慎重挑選月子中心。

向月子中心訂房 被安排住另一房間

原po在臉書發長文講述事件，表示自己和妻子參觀過多間月子中心後，決定挑選事發的一間，當時「覺得不錯」。但開始入住時，他們被安排到並非預訂的另一號碼房間，其後發現他們預訂的房間被1名早產媽媽提前使用，惟護士卻沒有告知，只隨便安排他們入住1間空房，大小和配套都不一樣，經投訴後才被調去原本房間。

感覺「兒子好像有點不一樣」

妻子剖腹產行動不便，多數是護士將孩子送過來，但從今年4月5日開始，他們感覺「兒子好像有點不一樣」，卻「說不出來哪裡不同」由於嬰兒大多在睡覺和喝奶，再加上所有人表示「新生兒變化很快」，所以他們「一次又一次把自己的直覺壓下去」。

逐項特徵比較 認出親生兒子

到了4月7日早上，原po走入嬰兒房看孩子，記得兒子就在3A號嬰兒箱內，見到他正在熟睡。但後方抱嬰的護士，卻表示她手中的寶寶「這個才是你的（兒子）」。原po單獨看2名男嬰外貌的確近似，便要求護士將2名男嬰推在一起進行對比，自己甚至拿出在醫院拍攝的照片，逐項特徵比較，最後比對最明顯的耳朵特徵，已肯定嬰兒箱內的男嬰才是自己的親生兒子。

護士否認失誤

原po要求調閱監視器，同時詢問護士「有沒有可能是在不同時段，護士搞錯了房號？」，但她們的第一個反應是「我們怎麼可能搞錯呢？」，甚至開始將原po兒子的特徵，套到另1名孩子身上。原po「腦子開始發熱，但我知道，我不能亂」，妻子同樣驚慌，但她相信丈夫判斷和直覺，全力支持展開調查。

原po崩潰大喊：爸爸一定把你換回來

正當護士長檢查監視器，原po已經進行DNA檢查，而等候期間強迫自己工作，思緒非常混亂，瘋狂思考到底是自己還是護士搞錯，又質疑自己怎麼會認錯兒子、會不會孩子真的變化太快等等，甚至激動到在車上大叫，「那3天，是我人生目前為止，最混亂、最失控的3天」。他表示只能一邊開車，一邊大喊「等我，爸爸一定把你換回來」。

DNA檢測證實原po正確

親子鑑定報告終於出爐，證實嬰兒箱內的男嬰99.99996%是原po的親生兒子，妻子立即叫護士將孩子抱回來。原po隨即直接結束會議，掉頭回去醫院。原來事件起因是護士失誤，半夜把孩子放錯嬰兒箱，「我們從來沒有想過，這種事情真的會發生。那麼低級的錯誤啊」。更讓人無法接受的是，涉及抱錯嬰兒件的另一個家庭，曾抱著原po兒子外出，甚至去醫院進行抽血檢查。

月子中心愛理不理 夫妻放棄追訴

原po立即安排妻兒轉到其他月子中心，妻子當晚一直在哭，不斷自責「為什麼我沒有早點認出他？」，涉事月子中心事後愛理不理，不想承認責任。原po曾向律師求助，稱的確可以起訴，但由於已經尋回親生骨肉，問題「未算嚴重」，所以他們放棄起訴，但決定公開事件，提醒大家「真的在考慮找月子中心，一定要慎重」。網友認為月子中心做法過份，又指無論如何，原po都應該提告，防止同類事件發生。

可經民事刑事途徑追討損失和責任

在馬來西亞，若月子中心或護理人員因疏忽導致抱錯嬰兒糾紛，家屬可以透過法律途徑提出民事訴訟，要求作出合理賠償，例如精神撫慰金，家屬亦向執法單位報案，以追究刑事責任，包括衛生部（Ministry of Health）和地方市政府。

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文章授權轉載自《香港01》