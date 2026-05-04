總統撂重話！土耳其11月起「未滿15歲禁用社群」 平台不配合最重降速90%

根據日媒「富士電視台」報導，為了遏止校園暴力事件頻傳，土耳其政府祭出鐵腕政策！當局宣布，預計最快在今年11月起，將全面禁止15歲以下的未成年人使用社群平台，以防堵極端的網路內容毒害青少年的身心。

這項嚴厲規範的導火線，起因於今年4月土耳其連續兩天發生震驚社會的學生校園槍擊案。當地媒體直指涉案學生極可能是受到了社群平台上極端暴力內容的煽動。對此，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在4月20日更是語出驚人地痛批：「坦白說，社群媒體已經失去交流、分享資訊的初衷，墮落成一個散播惡意、匯集網路垃圾，並且嚴重毒害下一代。」他憂心忡忡地表示，現在孩子們花在數位世界裡與網友、網路老師甚至「虛擬父母」相處的時間，竟然比陪伴親生父母還要長。

為了解決此一社會危機，土耳其政府於本月1日正式對社群平台業者下達通牒，強制要求導入三大規範：

•嚴格年齡驗證

必須建立防護機制，徹底阻擋15歲以下兒童註冊與使用。

•家長監護功能

業者必須提供相關工具，讓父母能有效管理與控管孩童的使用狀況。

•限時刪文

只要是官方認定為有害的內容，業者必須在1小時內火速刪除。

土耳其政府警告，若平台業者不守規定，最嚴重將被當局「限制網路流量（降速）高達90%」。這項新規預計在6個月後正式上路，也凸顯出全球正掀起一股加強管制未成年人使用社群媒體的國際新趨勢。