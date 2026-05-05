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營業前排人龍！日本IKEA超佛咖哩飯只要20元 官方曝背後策略

聯合新聞網／ 綜合報導
日本IKEA長久手店，以超便宜早餐咖哩吸客。IKEA示意圖。 圖／ingimage
日本IKEA長久手店，以超便宜早餐咖哩吸客。IKEA示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，日本愛知縣的IKEA長久手店，早上9點多還沒開門，店外就已經出現超過30人的排隊人潮。顧客們的目標，全是直奔二樓餐廳享用超低價的高CP值早餐

IKEA長久手店的早餐從早上9點半開始，供應至上午11點，共有3種套餐選擇。其中最受歡迎的「B套餐」只要300日圓（約台幣60元），內容包含水煮蛋、肉桂捲，還能從香腸、薯餅、炸雞塊、蔬菜馬鈴薯餅等4種配菜中任選1樣。若想吃得更豐盛，「C套餐」為600日圓（約台幣120元），包含水煮蛋、可頌、沙拉及任選2樣配菜。

此外，有超過半數的顧客會點上一盤只要100日圓（約台幣20元）的「早安咖哩」。這款帶有些微辣味的咖哩大受好評，生意好時一天甚至能賣出800份。有顧客表示，如果在名古屋市區要吃到這麼飽，通常得花上近1000日圓（約台幣202元），因此吸引了許多幾乎天天報到的常客。

IKEA長久手店限定的100日圓「早安咖哩」。圖擷自官網。
IKEA長久手店限定的100日圓「早安咖哩」。圖擷自官網

為何IKEA能祭出如此破盤的價格？負責人透露了背後的商業策略。他們希望以餐廳的平價美食吸引顧客上門，希望顧客在開心吃飽後，能順便到賣場逛逛，提高之後的家具購物買氣。

值得一提的是，由於日本東海地區有著根深蒂固的「早餐文化」，IKEA長久手店不僅是全日本最早營業的分店，這款100日圓的早安咖哩更是該店限定的專屬菜單。此外，只要具有IKEA Family會員身分，在上午11點前還能額外享有約15種飲料免費無限暢飲的超值服務。

IKEA 早餐 咖哩 名古屋 日本

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