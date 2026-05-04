越搭越餓！日電車握環驚見「金黃可樂餅」 神級行銷讓乘客流口水

搭車時，如果抬頭發現吊環上竟然掛著一塊炸得金黃酥脆的「可樂餅」，你會有什麼反應？據日媒「J-Town Net」報導，近期在日本社群平台X上就瘋傳著這樣一幅荒謬又搞笑的衝擊畫面，讓大批網友看了滿頭問號，直呼「到底發生什麼事」。

這輛讓人越看越餓的「可樂餅電車」，其實是日本茨城縣關東鐵道旗下的「龍崎線」。根據關東鐵道公關人員透露，這個把可樂餅裝在電車吊環上的奇葩點子，其實早在2016年就已經誕生。由於龍崎市一直致力於推廣在地美食「龍崎可樂餅」，當年為了配合當地舉辦的「全國可樂餅大會」，市府相關人員絞盡腦汁想弄出一個超吸睛的宣傳噱頭，最後終於決定在電車的吊環上「下手」，讓這項在地美食與通勤日常完美結合。

這款極具真實感的「可樂餅吊環」在網路上引發熱烈迴響，網友們紛紛笑翻留言：「一不小心真的會咬下去」、「拜託東京山手線也裝一下」、「搭這種電車，下車絕對會忍不住跑去買一塊可樂餅來解饞啊」。

對網友的熱烈討論，關東鐵道的公關人員欣慰地表示，龍崎線只是一條單程僅4.5公里的迷你地方支線，平時很少受到外界注意，如今能藉由這個美味又有趣的設計，讓更多人認識這條鐵道與龍崎市的在地魅力，對他們來說真的是一件非常開心的事。