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倫敦南部發生「無差別」槍擊案 4名傷者一人命危

香港01／ 撰文：蕭通
英國倫敦發生無差別槍擊事件。圖擷自X
英國倫敦發生無差別槍擊事件。圖擷自X

英國倫敦南部布里克斯頓（Brixton）地區5月2日發生槍擊事件，導致4人受傷，其中1人生命垂危。

英國天空新聞（Sky News）報導，事發在2日凌晨1時許，有人從一輛汽車內開槍射擊。警方稱這是一次「無差別的暴力行為」。

報導指出，事件導致4人受傷送醫，其中一名25歲的男性命危，另有3名男子受傷，介乎21至70歲。目前尚未有人被捕，事件仍在調查中。

約一小時後附近發生持刀襲擊 未知是否有關

報導又稱，該槍擊發生約一小時後，警方又接到報案稱，附近街區發生持刀襲擊事件，一名33歲男子多處受傷，生命垂危。

報導援引警方說法表示，目前警方正在調查這兩起事件是否有關聯。

延伸閱讀：

英國猶太教堂外 疑犯駕車撞人再持刀施襲2死3傷 警開槍擊斃疑犯

英國倫敦東部槍擊1死2傷 未有人被捕

文章授權轉載自《香港01》

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