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世界新聞自由日 教宗譴責媒體自由遭侵害

中央社／ 梵蒂岡3日綜合外電報導

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天藉世界新聞自由日之際，譴責媒體自由在全球各地持續遭到侵害，並向在衝突地區採訪時不幸罹難的新聞工作者致敬。

路透社報導，教宗在結束每週日例行祈禱後，於陽光普照的聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）發表上述談話。他指出世界新聞自由日（World Press FreedomDay）既凸顯新聞獨立的重要性，也彰顯記者所面臨的威脅日益嚴峻。

教宗表示：「今天我們慶祝世界新聞自由日…遺憾的是這項權利時常遭到侵害，有時以公然方式，有時則以更隱蔽的形式出現。」

教宗呼籲信眾緬懷那些為追尋真相而失去生命的記者與新聞工作者，尤其是在衝突肆虐地區採訪的人。

他說：「我們緬懷許多淪為戰爭與暴力受害者的記者和新聞工作者。」

世界新聞自由日由聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）所支持，定於每年5月3日，目的在聲援遭受壓力或審查的媒體組織，並紀念殉職的新聞工作者。

良十四世過去在演說中曾多次將新聞工作定位為社會與民主支柱，並強調資訊是必須捍衛、防範操控的公共財。

教宗也時常感謝記者傳遞真相，表示從事新聞工作絕不應被視為罪行，並經常呼籲釋放遭不當拘押或起訴的記者。

教宗 聯合國 良十四世

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