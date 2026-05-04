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威尼斯雙年展將登場 義媒：俄羅斯館續遭制裁不開放

中央社／ 羅馬3日專電

威尼斯國際美術雙年展將於9日登場，日前評審團集體請辭，被認為是抗議俄羅斯國家館擬恢復開放。義大利媒體今天披露義大利文化部調查報告指出，今年俄羅斯國家館將不會對民眾開放，以遵循制裁措施。

第61屆威尼斯國際美術雙年展9日開幕，許多國家在威尼斯設有常設「國家館」參展，但自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，俄羅斯參展遭抵制。今年傳出大會擬讓俄羅斯恢復國家館展覽，引發爭議，雙年展的國際評審團甚至在4月30日集體請辭。

義大利文化部長朱立（Alessandro Giuli）日前派遣調查員前往威尼斯，了解俄羅斯擬恢復參加威尼斯藝術雙年展的爭議。義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天獨家公布文化部7頁調查報告。

報導指出，討論核心在於，俄羅斯國家館擬在威尼斯雙年展開放，導致歐盟啟動撤銷資助威尼斯雙年展的程序，認為此舉涉及違反歐盟對俄羅斯的制裁。

對此威尼斯雙年展大會曾說明，鑒於俄羅斯參與事宜正在根據現行監管框架審查，俄羅斯館不會收錄在雙年展最新出版目錄中。

義媒披露的調查文件顯示，義大利文化部詢問威尼斯雙年展大會，是否曾「正式邀約」俄羅斯參展，或曾簽署參展文件；雙年展大會回應表示，大會未正式邀約俄羅斯參展也未簽署文件。

報導引述威尼斯雙年展律師指出，威尼斯美術與建築雙年展常被誤認採「世博會模式」，其實作法不同，雙年展並不鼓勵各國參與，是否參與由各國自行決定。

威尼斯雙年展「俄羅斯國家館」蓋於俄羅斯沙皇尼可拉斯二世（Tsar Nicholas II），最近一次整修是2019年。

文件顯示，威尼斯雙年展大會向文化部回覆指出，根據歐盟對俄羅斯的制裁措施，俄羅斯國家館在正式展期不得向民眾開放；不過在雙年展開幕前的5日到8日「預展」期間，策畫私人展覽活動則不算向民眾展出。

義國文化部文件也提到，雙年展評審團集體請辭原因是希望迴避針對某些國家評獎，這些國家領導人被國際刑事法院指控犯下「危害人類罪」，包括俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

烏克蘭 威尼斯 義大利

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